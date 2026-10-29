Coppa Italia Serie D: la Nuova Igea Virtus beffa la Gelbison al 90′

La Gelbison di Mister Infantino esce di scena dalla Coppa Italia di Serie D, i siciliani della Nuova Igea Virtus accedono agli ottavi di finale grazie alla vittoria allo scadere nel match giocato ieri pomeriggio contro i cilentani allo stadio Giovanni Morra di Vallo della Lucania. Decisiva la rete di Martinelli arrivata al 90esimo.
La partita
I padroni di casa oggi in maglia bianca ci provano subito al 2 minuto del primo tempo con Balla che prova la conclusione, ma tiro che finisce fuori al lato del portiere. Al 6’ Lagzir della Gelbison in area di rigore sceglie di servire Simeri ma la palla viene intercettata dalla difesa avversaria. I siciliani ci provano al 17esimo con Samake che stacca di testa ma trova un attento Grillo con un grande intervento, subito dopo altra parata importante del portiere rossoblù.
Passano tre minuti circa e ci prova la Gelbison con Pellacani, palla che finisce al lato della porta avversaria. Al 23esimo tiro di Tumminelli della Nuova Igea Virtus che da inizo area di rigore calcia alto, dopo poco ci provano i padroni di casa con un colpo di testa di Simeri che finisce fuori, su cross di Viscomi. Alla mezzora doppia occasione giallorossa con Samake prima con un tiro rasoterra che non impensierisce Grillo poi con una conclusione alta sopra la traversa.
Al 40esimo ci prova anche De Martino della Gelbison, tiro parato dal portiere avversario e allontanato da Martinelli. Al 42esimo occasionsisima Nuova Igea Virtus, Uliano perde palla, Faccetti prova la conclusione al limite dell’area di rigore, ma trova un attento Grillo, allo scadere del primo tempo altra occasione per gli ospiti, palla messa in mezzo che si infrange fuori. Al 46esimo ancora pericolosa la Nuova Igea Vitus su calcio d’angolo, ancora una volta una grande parata di Grillo.
Il secondo tempo
Al quarto d’ora della ripresa ci provano gli ospiti con Cappa, conclusione da lontano parata da Grillo. Al 26esimo la Gelbison in avanti con Lagzir che prova il tiro, parato da De Giosa. Gelbison più pericolosa in questo secondo tempo, al 34esimo st, ci prova Piazza a tu per tu con il portiere ma trova un attento De Giosa. Al 44esimo Igea Virtus in avanti, palla messa in mezzo Grillo esce a vuoto, la difesa rossoblù riesce ad allontanare. A recupero iniziato arriva la rete del vantaggio della Nuova Igea Virtus con Martinelli che insacca Grillo, tiro da fuori respinto dal portiere poi Martinelli veloce a metterla dentro.
Finisce così, la Gelbison esce dalla competizione, ora testa subito al campionato per l’impegno casalingo contro l’Atletico Lodigiani.