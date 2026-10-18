Agropoli show al “Guariglia”: i delfini travolgono la Pro Sangiorgese, finisce 4-0

L’Agropoli cala il poker al “Guariglia” e supera con un netto 4-0 la Pro Sangiorgese. Una prestazione convincente per i delfini, capaci di indirizzare la gara già nel primo tempo e di amministrare il vantaggio nella ripresa, trovando anche la quarta rete.

Primo tempo: dominio delfino e tris immediato

I delfini partono subito forte e sfiorano il vantaggio con Capozzoli, ma Diodati si fa trovare pronto e respinge la conclusione.Il gol è soltanto rimandato: al 12’ l’Agropoli passa in vantaggio proprio con Capozzoli, abile a sfruttare un’uscita maldestra di Diodati e a depositare il pallone in rete.

Al 16’ la Pro Sangiorgese prova a reagire con De Sio, che calcia a botta sicura, ma Iovino salva sulla linea ed evita il pareggio.Al 30’ arriva il raddoppio dei padroni di casa. Fernandes si rende protagonista di una bella discesa e mette il pallone al centro per l’accorrente Canavese, che non sbaglia e firma il 2-0.

L’Agropoli continua a dominare e a gestire il gioco, trovando anche la terza rete al 41’. Ancora protagonista Capozzoli, che arriva sul fondo e serve Arario, bravo a finalizzare l’azione e a portare il risultato sul 3-0. Si va così al riposo con i delfini avanti di tre reti.

Secondo tempo: gestione e poker finale

Nella ripresa l’Agropoli controlla la partita per il primo quarto d’ora, senza concedere grandi spazi agli avversari. Al 62’ la Pro Sangiorgese prova a riaprire la gara con un colpo di testa di Adinolfi, che termina di poco a lato.Tre minuti più tardi, al 65’, arriva però il poker dei padroni di casa. Capozzoli si inventa un’altra grande giocata e mette un pallone invitante in mezzo, sul quale si avventa Santoro, che spinge la sfera in rete per il 4-0.

Al 72’ gli ospiti tentano una reazione con una potente conclusione dalla distanza, ma il pallone si stampa sulla traversa. Nel finale l’Agropoli amministra senza particolari affanni il vantaggio e accompagna la gara fino al triplice fischio.

Al “Guariglia” finisce 4-0: una vittoria netta e convincente per i delfini, trascinati da una grande prestazione offensiva e da un Capozzoli decisivo in più occasioni.