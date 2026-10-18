Serie C - Serie D

Serie D, Ebolitana sconfitta a Pomigliano d’Arco dalla Palmese

Seconda sconfitta consecutiva per l’Ebolitana di Mister Pezzella che cade a Pomigliano d’Arco contro la Palmese nell’ottava giornata di campionato

Di:
Antonio Pagano
Serie D, Ebolitana sconfitta a Pomigliano d’Arco dalla Palmese

Seconda sconfitta consecutiva per l’Ebolitana di Mister Pezzella che cade a Pomigliano d’Arco contro la Palmese nell’ottava giornata di campionato. Per i padroni di casa a segno Bolcano e Giuliodori nella prima frazione di gioco.

La partita

Pronti via e prima chance per l’Ebolitana. Buona invenzione di Somma, che serve Mauriello al secondo, tiro alto. Un minuto dopo Bonavita dal limite prova la stoccata, deviata in angolo. Vantaggio della Palmese con Bolcano, bravo a ribadire in rete una palla in mischia.

Leggi anche:

La Salernitana rallenta con la Scafatese: Longo inchioda i granata sul 2 a 2
Eccellenza, Battipagliese e Città di Campagna a caccia di punti in casa
Serie D, 8ª giornata: debuttano Infantino e il derby Palmese-Ebolitana

Al minuto venticinque, Molina tenta un rasoterra, a lato sulla destra di Esposito. Raddoppio della Palmese al 34 esimo con Giuliodori: gran tiro dalla distanza e palla in rete. Minuto quarantuno, dalla bandierina Bonavita serve Diabaté, il suo colpo di testa, esce di poco sulla traversa. Al 45 esimo, buona palla in area per Muscatiello, chiude la difesa.Dopo un minuto di recupero, Trombello, manda tutti negli spogliatoi, finisce il primo tempo.

Il secondo tempo

Seconda frazione con doppio cambio in attacco per l’Ebolitana, che prova a reagire.Buona azione dell’Ebolitana al quindicesimo: Ndiaye lascia partire un rasoterra dal limite dell’area, che termina a lato. Sale in cattedra Bolò al 19 esimo, appena entrato: tiro deviato in angolo da Arabesco. Ventunesimo sberla di Sanou, pallone alto sulla destra di Esposito.

Ventottesimo, telefonata di Bonavita, pallone che esce, senza problemi per la Palmese. Punizione cross per la testa di Alessio Esposito al quarantaduesimo: trova la palla ma non indirizza bene, Arabesco battezza fuori, senza intervenire.

Nel secondo di recupero, Coratella mette fuori da buona posizione. Dopo quattro di extra time finisce la gara. L’Ebolitana di mister Pezzella, perde per due a zero contro la Palmese.

Segui InfoCilento su Google Aggiungilo tra le tue fonti preferite

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.