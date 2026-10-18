Serie D, Ebolitana sconfitta a Pomigliano d’Arco dalla Palmese

Seconda sconfitta consecutiva per l’Ebolitana di Mister Pezzella che cade a Pomigliano d’Arco contro la Palmese nell’ottava giornata di campionato. Per i padroni di casa a segno Bolcano e Giuliodori nella prima frazione di gioco.
La partita
Pronti via e prima chance per l’Ebolitana. Buona invenzione di Somma, che serve Mauriello al secondo, tiro alto. Un minuto dopo Bonavita dal limite prova la stoccata, deviata in angolo. Vantaggio della Palmese con Bolcano, bravo a ribadire in rete una palla in mischia.
Al minuto venticinque, Molina tenta un rasoterra, a lato sulla destra di Esposito. Raddoppio della Palmese al 34 esimo con Giuliodori: gran tiro dalla distanza e palla in rete. Minuto quarantuno, dalla bandierina Bonavita serve Diabaté, il suo colpo di testa, esce di poco sulla traversa. Al 45 esimo, buona palla in area per Muscatiello, chiude la difesa.Dopo un minuto di recupero, Trombello, manda tutti negli spogliatoi, finisce il primo tempo.
Il secondo tempo
Seconda frazione con doppio cambio in attacco per l’Ebolitana, che prova a reagire.Buona azione dell’Ebolitana al quindicesimo: Ndiaye lascia partire un rasoterra dal limite dell’area, che termina a lato. Sale in cattedra Bolò al 19 esimo, appena entrato: tiro deviato in angolo da Arabesco. Ventunesimo sberla di Sanou, pallone alto sulla destra di Esposito.
Ventottesimo, telefonata di Bonavita, pallone che esce, senza problemi per la Palmese. Punizione cross per la testa di Alessio Esposito al quarantaduesimo: trova la palla ma non indirizza bene, Arabesco battezza fuori, senza intervenire.
Nel secondo di recupero, Coratella mette fuori da buona posizione. Dopo quattro di extra time finisce la gara. L’Ebolitana di mister Pezzella, perde per due a zero contro la Palmese.