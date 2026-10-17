Serie D, 8ª giornata: debuttano Infantino e il derby Palmese-Ebolitana

Tutto pronto per l’ottava giornata del campionato di Serie D. Nel girone G la Gelbison, reduce da due sconfitte consecutive contro Venafro e Città di Anagni, cerca la svolta in campionato nella sfida di domani, 18 ottobre. Allo stadio cittadino “Giovanni Morra”, con fischio d’inizio alle ore 15.00, arriveranno i sardi dell’Ossese, formazione attualmente al sesto posto in classifica con 12 punti all’attivo.

Girone G: l’Ossese in trasferta a Vallo della Lucania, debutto per mister Infantino

Gli ospiti sardi vengono dal pareggio casalingo contro il Venafro. La striscia recente dell’Ossese non si è rivelata particolarmente esaltante: sono sei i punti raccolti nelle ultime cinque gare, frutto di una vittoria contro l’Afragolese, tre pareggi con Trastevere, Sarnese e Venafro, e una sconfitta incassata contro l’Unipomezia.

In casa rossoblù, intanto, la settimana ha portato un importante avvicendamento in panchina. Complici i recenti risultati negativi, la società ha interrotto il rapporto con il mister Massimo Agovino, capace di collezionare solo 7 punti nelle prime 7 partite disputate. Alla guida del gruppo è subentrato Pietro Infantino, tecnico esperto ed ex Castrum Favara, che si è messo subito al lavoro per preparare al meglio i prossimi impegni di campionato.

Girone H: sfida accesa tra Palmese ed Ebolitana a Pomigliano d’Arco

Nel girone H l’Ebolitana guidata da mister Pezzella sarà impegnata nel derby campano contro la Palmese. Il match è in programma per domani, domenica 18 ottobre, presso lo stadio “Ugo Gobbato” di Pomigliano d’Arco, con fischio d’inizio fissato per le ore 14.30.

Gli eburini, reduci dalla sconfitta interna contro il Martina, intendono riscattarsi immediatamente dopo il passo falso dell’ultimo turno. Troveranno di fronte una Palmese ferma a quota sette punti in graduatoria e affamata di risultati utili. I rossoneri si trovano ad appena una lunghezza di distanza dall’Ebolitana e nelle ultime cinque partite hanno conquistato solo 6 punti, rimediando tre sconfitte contro Real Aversa, Nocerina e Bisceglie a fronte delle due vittorie ottenute contro Francavilla e Nardò.