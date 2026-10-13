Pietro Infantino è il nuovo allenatore della Gelbison: ufficiale l’arrivo

La Gelbison ha scelto la sua nuova guida tecnica: si tratta di Pietro Infantino. La società rossoblù ha ufficializzato l’affidamento della prima squadra al tecnico siciliano, chiamato a raccogliere l’eredità di Massimo Agovino e a condurre la formazione cilentana nel prosieguo del campionato di Serie D (Girone G).

Il profilo e la carriera di mister Infantino

Originario di Cammarata, 58 anni, Infantino vanta una lunga esperienza nel calcio dilettantistico nazionale e una profonda conoscenza della categoria. Nel corso della sua carriera ha seduto sulle panchine di diverse formazioni blasonate, tra cui Acireale, Messina, Rieti, Arzachena, Licata, Giarre, Sancataldese, Cittanovese e Gravina.

L’ultima impresa alla guida del Castrum Favara

Nella passata stagione il nuovo allenatore rossoblù ha guidato il Castrum Favara, nel girone I di Serie D. Subentrato nel mese di gennaio, Infantino è riuscito a condurre la compagine siciliana alla salvezza diretta, centrando un traguardo fondamentale in un momento cruciale del torneo.

Obiettivi e prospettive del club rossoblù

La scelta della dirigenza cilentana punta con decisione sull’esperienza e sulle competenze di un tecnico abituato a gestire le dinamiche complesse del campionato dilettantistico. L’obiettivo primario della società è garantire stabilità al gruppo, consolidare la struttura tattica e affrontare con rinnovato entusiasmo i prossimi appuntamenti stagionali.

Attraverso i propri canali ufficiali, la Gelbison ha rivolto un caloroso benvenuto al nuovo mister, augurandogli un proficuo lavoro alla guida della squadra. Per la formazione di Vallo della Lucania si apre così una nuova fase del campionato, caratterizzata dalla volontà di ritrovare determinazione e continuità di risultati.