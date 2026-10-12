Gelbison, esonerato Agovino: svolta rossoblù dopo l’avvio crisi

Si conclude l’avventura di Massimo Agovino sulla panchina della Gelbison. L’allenatore, subentrato a stagione in corso nello scorso campionato, era riuscito a trascinare i rossoblù attraverso una striscia di risultati positivi. Quel percorso aveva permesso alla formazione di Vallo della Lucania di conquistare l’accesso ai playoff e di riaccendere l’entusiasmo della tifoseria cilentana.

I numeri dell’avvio di stagione a Vallo della Lucania

L’inizio del nuovo campionato non ha mantenuto le aspettative della vigilia. La Gelbison si trova attualmente in piena zona playout, con un bottino di soli 7 punti raccolti in 7 giornate: 2 vittorie, un pareggio e 4 sconfitte. Il bilancio complessivo evidenzia 8 reti realizzate a fronte di 12 gol subiti, una resa difensiva e offensiva che ha vanificato anche il recente passaggio del turno in Coppa Italia Serie D.

La sconfitta ad Anagni e la rifondazione societaria

A determinare la decisione della dirigenza è stato il KO per 3-1 patito nella trasferta contro l’Anagni. La sconfitta ha accelerato una riorganizzazione aziendale già avviata nei giorni precedenti. Prima della gara, infatti, la società del presidente Maurizio Puglisi aveva ufficializzato l’interruzione del rapporto collaborativo con il direttore sportivo Stefano Maiorano.

Sguardo al futuro: la preparazione verso la sfida con l’Ossese

Chiuso il capitolo Agovino, l’ambiente rossoblù cerca ora di ritrovare stabilità. La dirigenza lavora alacremente per individuare il nuovo profilo tecnico a cui affidare la guida della prima squadra, in modo da preparare nel migliore dei modi il prossimo impegno casalingo contro l’Ossese.