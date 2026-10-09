Serie C - Serie D

Ebolitana-Martina a porte chiuse: mister Pezzella carica i biancazzurri

L’Ebolitana si prepara al match contro il Martina allo stadio Dirceu. Le parole di mister Luigi Pezzella e il lavoro della squadra senza il sostegno del pubblico

Di:
Alessandro Pippa
Antonio Elia
Ebolitana-Martina a porte chiuse: mister Pezzella carica i biancazzurri

L’Ebolitana si avvicina a un nuovo e fondamentale appuntamento del proprio campionato di Serie D, intensificando la preparazione in vista del match casalingo di domenica contro il Martina. Sotto la guida attenta di mister Luigi Pezzella, il gruppo biancazzurro sta curando ogni dettaglio tattico e atletico durante le sedute quotidiane, con l’obiettivo di conquistare punti preziosi per la classifica. La squadra lavora con altissima concentrazione per affrontare al meglio una compagine ostica e ben organizzata come quella pugliese.

Gara a porte chiuse: l’Ebolitana senza la spinta del Dirceu

A fare da sfondo a questo atteso scontro diretto sarà ancora una volta uno stadio “Dirceu” privo del suo elemento più caloroso. Le autorità competenti hanno infatti confermato la disputa del match a porte chiuse, imponendo il divieto di accesso all’impianto di Eboli per le tifoserie. Un handicap non da poco per la formazione locale, che dovrà fare a meno della spinta del proprio pubblico in un momento cruciale della stagione. Ciononostante, lo spogliatoio ha risposto compatto, trasformando l’amarezza per l’assenza dei supporters in un’ulteriore carica agonistica.

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Le parole di mister Luigi Pezzella alla vigilia

Nonostante il contesto particolare e l’assenza di pubblico sugli spalti, lo staff tecnico punta a mantenere altissima la tensione emotiva del gruppo. Alla vigilia dell’incontro, il tecnico biancazzurro Luigi Pezzella ha tracciato la rotta da seguire:

«Mantenere la concentrazione alta è il nostro dovere primario. Sappiamo quanto sia importante il sostegno dei nostri tifosi e ci dispiace enormemente non poterli avere al nostro fianco allo stadio Dirceu, ma questo non deve diventare un alibi. Contro il Martina servirà una prestazione di grande carattere, determinazione e rispetto per la maglia dal primo all’ultimo minuto».

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