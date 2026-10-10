Serie D: Gelbison a caccia del riscatto ad Anagni, l’Ebolitana ospita il Martina a porte chiuse

È alle porte la settima giornata del campionato di Serie D, un turno cruciale per le compagini salernitane impegnate nei gironi G e H, tra novità di mercato, avvicendamenti societari e importanti sfide sul campo.

Girone G: Gelbison sul campo dell’Anagni tra mercato e cambi in dirigenza

Nel girone G, la Gelbison sarà impegnata in trasferta sul campo del Città di Anagni, formazione laziale che condivide attualmente la stessa quota di punti in classifica con i rossoblù ed è reduce dal pareggio esterno conquistato contro il Trastevere.

In settimana, la squadra allenata da mister Massimo Agovino ha centrato il passaggio del turno in Coppa Italia Serie D superando ai calci di rigore la Vigor Lamezia (ai sedicesimi di finale ad attendere i cilentani ci sarà la Nuova Igea Virtus). Ora l’attenzione torna interamente al campionato, con la volontà di riscattare immediatamente il passo falso casalingo dell’ultimo turno contro il Venafro.

Il match è in programma per domani, domenica 11 ottobre, allo stadio “Del Bianco” di Anagni con fischio d’inizio alle ore 15.00.

Sul fronte del calciomercato, la società ha annunciato un rinforzo per il reparto arretrato: si tratta di Livingstone Dick, giovane difensore francese classe 2006. Cresciuto nei settori giovanili d’Oltralpe, nell’ultima stagione ha indossato la maglia della Vibonese. Novità sostanziali si registrano anche nell’organigramma societario: si è infatti interrotto il rapporto di collaborazione con il direttore sportivo Stefano Maiorano. L’ex calciatore di Messina e Salernitana, giunto in cilento lo scorso giugno dopo l’esperienza all’Acireale, ha concluso la sua avventura da guida del mercato rossoblù.

Girone H: l’Ebolitana affronta il Martina al “Dirceu” a porte chiuse

Nel girone H, l’Ebolitana di mister Pezzella, reduce dal pareggio in terra isolana contro l’Ischia, si appresta a scendere in campo nella complessa sfida contro il Martina. Il match si giocherà in uno stadio “Dirceu” ancora vietato ai tifosi, data l’assenza della certificazione di agibilità per il pubblico e della documentazione relativa alla sicurezza antincendio.

I biancazzurri, che nelle ultime cinque gare hanno collezionato 8 punti, affronteranno una squadra in piena forma e salda al terzo posto in graduatoria a quota 12 punti, frutto di due sconfitte e quattro vittorie. Il calcio d’inizio è fissato per domani, domenica 11 ottobre, alle ore 15.00 allo stadio “Dirceu” di Eboli.

Anche in casa Ebolitana si registrano movimenti in entrata: il club ha ufficializzato l’ingaggio di Daouda Ndiaye, attaccante senegalese classe 2007. Il giovane prospetto proviene dalla Scafatese, compagine con cui ha militato nella scorsa stagione maturando un’importante esperienza nel calcio italiano. Il nuovo rinforzo è già aggregato al gruppo e a disposizione di mister Pezzella per la sfida domenicale.