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ASD Sala Consilina: nasce la nuova squadra di calcio a 5 femminile

Nasce a Sala Consilina l'ASD di calcio a 5 femminile. Dalla rosa allo staff guidato da Marco Pacifico, tutti i dettagli sul nuovo progetto nel Vallo di Diano

Di:
Erminio Cioffi
ASD Sala Consilina: nasce la nuova squadra di calcio a 5 femminile

Nasce a Sala Consilina una nuova realtà sportiva interamente dedicata al calcio a 5 femminile. Si chiama ASD Sala Consilina e si prepara ad affrontare il prossimo campionato regionale “Tutto Campo Sud”, al via nel mese di novembre. Il progetto punta a valorizzare il talento e la passione per il futsal delle atlete locali, aggregando giovani provenienti da diversi comuni del Vallo di Diano e della provincia di Salerno.

Staff tecnico e dirigenza: l’esperienza di mister Marco Pacifico

Alla guida tecnica della squadra c’è Marco Pacifico, figura di grande esperienza nel panorama del futsal con oltre vent’anni trascorsi sui campi da gioco, un palmarès di rilievo e trascorsi in Serie A2. Ad affiancarlo nel ruolo di vice allenatrice sarà Annalisa D’Elia.

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Sul fronte societario, la presidenza è affidata a Carmen Laino, affiancata dal vicepresidente Mirko Laino, mentre il ruolo di direttore generale è ricoperto da Pasquale Chirichella.

Rosa e territorio: le protagoniste e il legame con il Salernitano

La fascia di capitano è stata assegnata a Stefania Raso, chiamata a guidare il gruppo sia dentro che fuori dal campo.

La rosa dell’ASD Sala Consilina include:

  • Viola Sabatino
  • Carmen Laino
  • Giovanna D’Amato
  • Alessia Mele
  • Monica Lasalvia
  • Alessia Romano
  • Ludovica Arteca
  • Marzia Luisi
  • Azzurra Pugliese
  • Annagiulia Di Lorenzo
  • Sofia Giuliano

L’organico rispecchia la forte vocazione territoriale dell’iniziativa: le calciatrici provengono infatti da Sala Consilina, Teggiano, Sassano, Montesano sulla Marcellana, San Pietro al Tanagro e Battipaglia.

Campo di gioco e debutto: al via il torneo interregionale in Calabria

Le gare interne del campionato regionale si disputeranno al PalaZingaro di Sala Consilina, impianto di riferimento e nuova casa della formazione salese.

In vista dell’inizio del torneo ufficiale, la squadra affronterà un primo test probante questo fine settimana partecipando a un torneo interregionale in Calabria, banco di prova utile per valutare la intesa del gruppo guidato da mister Pacifico. L’obiettivo a lungo termine della società è consolidare la presenza del club nel panorama del calcio a 5 femminile della Campania e rappresentare il comprensorio oltre i confini del Vallo di Diano.

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