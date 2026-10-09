Sala Consilina: Katia Di Palma rieletta alla Cassa Forense, riconfermata delegata per la Basilicata con 778 voti

L’avvocato Katia Di Palma, professionista di Sala Consilina iscritta al Foro di Lagonegro, ottiene il suo terzo mandato consecutivo come delegata per la Basilicata alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense. L’esito dello scrutinio nei seggi di Lagonegro, Potenza e Matera ha decretato la sua vittoria con 778 preferenze, superando lo sfidante Giovanni Rotondano, fermatosi a 569 voti. Un risultato che consolida la fiducia dell’avvocatura lucana nei confronti della delegata uscente, dopo otto anni di rappresentanza previdenziale.

I risultati dello scrutinio nei seggi di Potenza, Matera e Lagonegro

Le operazioni di spoglio, concluse nel pomeriggio, hanno interessato l’intero bacino elettorale lucano ripartito nei tre collegi previsti. L’ampia partecipazione degli iscritti ha confermato la rilevanza della governance della Cassa Forense per la tutela e il welfare dell’avvocatura territoriale.

Il margine di 209 voti di scarto tra i due candidati evidenzia la risposta favorevole dell’elettorato nei confronti della continuità amministrativa e del lavoro svolto nell’ultimo quadriennio.

Un terzo mandato nel segno della continuità previdenziale

Con questo successo elettorale, Katia Di Palma si avvia a guidare la rappresentanza lucana all’interno dell’organismo nazionale di previdenza forense per un ulteriore quadriennio. La riconferma per la terza volta di fila testimonia l’apprezzamento dell’avvocatura locale per le iniziative di supporto, assistenza e tutela previdenziale promosse durante i precedenti mandati.

L’attività della delegata proseguirà nell’alveo dell’ente nazionale con l’obiettivo di garantire la tutela delle istanze territoriali e il consolidamento delle tutele per gli iscritti al Foro di Lagonegro e all’intero distretto lucano.