Fondi Regione Campania per la viabilità: nuovi fondi per il Cilento

La Giunta della Campania ha approvato una revisione della programmazione degli interventi finanziati dal PR Campania FESR 2021/2027 per la viabilità locale e la sicurezza del territorio. Ai fondi già stanziati si aggiungono 12,1 milioni di euro, provenienti dallo stesso programma, destinati a due interventi: 6 milioni per completare la messa in sicurezza del costone di Monte Echia, a Napoli, e 6,1 milioni per ridurre il rischio di crolli lungo la Strada Provinciale 342 nel Comune di Sacco.

Le risorse sono state destinate anche ai Comuni di Casal Velino, Ispani, Vibonati, Montecorice, Sapri, Ascea, San Giovanni a Piro, Pollica, Pisciotta, in provincia di Salerno. Per il napoletano fondi a Barano d’Ischia e Forio.

Il piano finanziario per la rete stradale della Campania

La manovra economica poggia su una strategia finanziaria articolata, definita a seguito dell’approvazione delle graduatorie stilate lo scorso anno. Il piano nasce con una dotazione di 500 milioni di euro provenienti dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021/2027. A queste risorse, la Giunta Regionale ha affiancato un ulteriore stanziamento.

Gli interventi previsti nella provincia di Salerno

Il pacchetto di finanziamenti aveva già assegnato risorse consistenti a diversi ambiti della provincia di Salerno, coprendo sia le grandi arterie costiere sia la rete di collegamento dei comprensori interni del Cilento, del Vallo di Diano e degli Alburni.

6 milioni di euro per la provincia di Salerno, lavori franosi sulla SR164 a Montecorvino Rovella (primo e secondo stralcio); 3 milioni di euro per la Sp11 nel comune di Sacco; 1,3 milioni di euro per la Sp352 a Sant’Arsenio; 3 milioni di euro per la strada del Parco (tratto Laurino – Aquara); 2,9 milioni di euro per l’alternativa alla SS18 tra Le Ginestre e Fortino; 3 milioni per la strada intercomunale Alfano – Laurito – Roccagloriosa (primo lotto); 3 milioni per la costa del comune di Salerno e altrettanti per il viadotto Gatto; 1,4 milioni per la SR447 a Castelnuovo Cilento; 3 milioni per la strada che collega la stazione di Sicignano degli Alburni, con Palomonte, San Gregorio Magno e Buccino; 3 milioni per la strada Celso – Casal Velino (Lotto A), 2,2 milioni per la Sp54 a Morigerati); 3 milioni per la viabilità dell’Unione dei Comuni Paestum Alto Cilento; 3 milioni per le strade di Tortorella e Casaletto Spartano; 3 milioni per la bretella tra la Sp84 e la Cilentana a Cuccaro Vetere; 3 milioni per le strade comunali di Sapri; 3 milioni per la Sp264 tra Orria e Salento.

E ancora: 3 milioni per la strada comunale dei Pozzi a Bellosguardo; 2,2 milioni per la Sp44A – Sp12C ad Ottati; 2,8 milioni per la SS18 ad Ispani; 2,9 milioni per la variante alla Sr488C e la SS166 a Castel San Lorenzo; 2,9 milioni per le strade intercomunali tra Scario, Policastro, San Giovanni a Piro e Santa Marina; 2,9 milioni per le strade di Caselle in Pittari e Torre Orsaia; 2,4 milioni per le strade intercomunali nei comuni di Felitto, Castel San Lorenzo e Roccadaspide (Primo stralcio); 2,9 milioni per le strade di collegamento con Sp446 e Sp143 tra Montano Antilia e Laurito; 2,9 milioni per la messa in sicurezza delle strade Sp142, Sr488, Sp159 A, Sp13 e Strada Comunale Coste a Campora; 2,9 milioni per i collegamenti Gioi – Salento; 2,7 milioni per le strade di collegamento tra SS19 e SS19 Ter; 2,9 milioni per le strade di collegamento tra Teggiano e Sassano; 3 milioni per la rete stradale intercomunale composta da Sp258, Sp419, strada comunale Serracchio, Terrabianca, Santo Spirito a Roccadaspide; 3 milioni per la strada di collegamento Ascea – Ceraso; 2,8 milioni per le strade di collegamento Piaggine – Valle dell’Angelo; 3 milioni per le strade di collegamento Sessa Cilento – Omignano – Serramezzana.

L’elenco prosegue con: 3 milioni per le strade di collegamento tra Sala Consilina e Padula; 2,7 milioni per le strade Sp36A e Sp36B tra Palomonte e Sicignano degli Alburni; 3 milioni per le strade di collegamento tra Albanella e Altavilla Silentina; 2,9 milioni per il secondo lotto di via Dello Statuto, via Piave, via Irno, via Pompei, variante SS18; 3 milioni per la strada Serra – Faracco – San Benedetto e Carcarola – Arenara a Magliano Vetere; 3 milioni per la Sp13 a Trentinara; 2,8 milioni per le strade comunali di Sanza; 3 milioni per le strade di accesso a Capaccio Paestum; 940mila euro per le strade che attraversano il centro abitato di Corleto Monforte; 2,8 milioni per le strade di collegamento tra Bivio di Stella – Acquavella e Casal Velino; 1,8milioni per il completamento del collegamento tra Sp140 e SS19 a Casalbuono; 2,9 milioni per la sistemazione della strada Gorgo a Petina; 3 milioni per il secondo tratto della Sp562 a Camerota; 3 milioni per la Sp56 a Perito; 2,7 milioni per le strade Fontana Grandini – Costa – Sr488 – Molinello – Verdasca – Fondovalle Calore a Postiglione; 2,9 milioni per la Sr562 e la Sr447 a Centola; 2,9 milioni per la messa in sicurezza di via Degli Enotri a Novi Velia; 2,9 milioni per i tratti di frana e dissesto in via della Montagna a San Pietro al Tanagro; 2,9 milioni per la Sp93 a Rofrano; 837mila euro per la connessione tra la rete viaria comunale e quella provinciale a Giungano; 1,4 milioni per le strade comunali di Buonabitacolo; 3 milioni per Sp352 – via Tempa del Fiume – Centro abitato di Polla.

Infine 1,4 milioni per la messa in sicurezza di via Risorgimento con innesto su SS18 a Rutino; 1,2 milioni per la sistemazione di Fosso Sant’Elia a Controne; 2,9 milioni per San Crescenzo, area Pip ed altre arterie di Vallo della Lucania; 1,2 milioni per via Vassallo a San Mauro Cilento; 3 milioni per Sp77 – Sp15 C e strade comunali di Stella Cilento; 1,3 milioni per le strade comunali di San Rufo; 2,8 milioni per le strade comunali di Ogliastro Cilento; 2,8 milioni per la rete stradale intercomunale di Cicerale; 1,9 milioni per le strade di Castellabate; 2,8 milioni per la Sp38 a Campagna; 2,9 milioni per strada Grataglie a Eboli, 656mla euro per la strada comunale Malomorsiello – Pattano di Montesano sulla Marcellana.