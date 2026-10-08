Scontro tra ambulanza e auto sulla strada Pioppi-Acciaroli: ferita una donna

Nel pomeriggio un incidente stradale ha interessato la via del Mare, nel tratto che collega Pioppi ad Acciaroli. Per cause ancora in corso di accertamento, un’ambulanza e un’autovettura si sono scontrate frontalmente. Nell’impatto è rimasta ferita la donna che viaggiava a bordo dell’auto.

Cosa è successo lungo la strada tra Pioppi e Acciaroli

Lo scontro è avvenuto lungo l’arteria che unisce le due località della costa cilentana. Il mezzo di soccorso e la vettura si sono urtati frontalmente. La dinamica non è ancora stata ricostruita e le cause dell’impatto sono al vaglio di chi sta effettuando i rilievi.

Le condizioni della donna ferita

Ad avere la peggio è stata la conducente dell’auto, rimasta ferita nello scontro. Le sue condizioni non sarebbero gravi. A prestarle le prime cure sono stati gli stessi sanitari dell’ambulanza coinvolta, che l’hanno assistita in attesa dell’arrivo di un secondo mezzo di soccorso.

Soccorsi e messa in sicurezza dell’area

Sul posto sono intervenuti gli operatori per mettere in sicurezza il tratto di strada e consentire le operazioni di soccorso. Restano da chiarire la dinamica esatta e le responsabilità dell’incidente, su cui sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri.