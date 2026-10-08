Attualità

Eccellenza bariatrica in Campania: la Cobellis tra i top in Italia

La Casa di Cura Cobellis di Vallo della Lucania è l'unico centro in Campania riconosciuto dalla SICOB come Eccellenza ad Alto Volume di attività.

Di:
Ernesto Rocco
Clinica Cobellis

Il Centro di Chirurgia Bariatrica e Cura dell’Obesità della Casa di Cura Prof. Dott. Luigi Cobellis di Vallo della Lucania ha ottenuto un prestigioso riconoscimento da parte della Società Italiana di Chirurgia dell’Obesità e delle Malattie Metaboliche (SICOB). La struttura sanitaria cilentana è stata ufficialmente accreditata come Centro di Eccellenza ad Alto Volume di attività, posizionandosi come l’unica realtà dell’intera Campania a rientrare in questa specifica categoria.

L’attestazione inserisce l’istituto di Vallo della Lucania in una cerchia ristretta a livello nazionale. Nell’elenco ufficiale della società scientifica, aggiornato allo scorso 5 ottobre 2026, figurano infatti soltanto otto centri italiani. Accanto alla struttura campana compresi il Policlinico Gemelli di Roma, l’Istituto Clinico Beato Matteo di Vigevano, l’IRCCS Ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio-INCO di Milano, l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, il Policlinico San Marco di Zingonia-Osio Sotto, il Santa Maria Hospital di Bari e il GVM-Maria Cecilia Hospital di Cotignola.

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I requisiti e la multidisciplinarietà del percorso clinico

L’accreditamento rilasciato dalla SICOB certifica il rispetto di parametri rigorosi e standard elevati di cura. Tra i criteri valutati rientrano l’organizzazione multidisciplinare dell’equipe, la costante registrazione di ogni intervento nel Registro Nazionale SICOB, il rigoroso monitoraggio a lungo termine dei pazienti e il raggiungimento di un volume minimo di attività chirurgica. Il dottor Luigi Cobellis riveste il ruolo di referente del centro all’interno della rete nazionale.

L’approccio clinico adottato dalla struttura non si limita all’atto operatorio in senso stretto. Il percorso terapeutico prevede una presa in carico globale della persona che comprende la valutazione clinica e metabolica iniziale, programmi nutrizionali personalizzati, supporto psicologico e comportamentale mirato, terapia farmacologica, interventi di chirurgia bariatrica e metabolica, chirurgia robotica ed endoscopia bariatrica, oltre a controlli programmati e continuativi nel tempo.

Numeri rilevanti e forte attrattività extraregionale

I dati forniti dalla Casa di Cura testimoniano la rilevanza clinica e assistenziale del centro nel panorama sanitario nazionale. Negli ultimi due anni la struttura ha superato i mille interventi all’anno, sommando le procedure di chirurgia bariatrica e gli interventi di chirurgia post-bariatrica e ricostruttiva strettamente collegati al percorso di dimagrimento e recupero funzionale.

Un indicatore significativo è rappresentato dalla capacità attrattiva della struttura cilentana: circa il 40% dei pazienti che si rivolgono al centro proviene infatti da fuori regione, confermando il polo sanitario di Vallo della Lucania come un punto di riferimento interregionale per la cura dell’obesità e delle patologie metaboliche.

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