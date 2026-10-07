Attualità

Castellabate punta in alto con la candidatura a capitale del mare 2027

Il comune di Castellabate punta al titolo di Capitale del Mare 2027 con il progetto Radici del Mare, focalizzato su ambiente, cultura e blue economy.

Di:
Elena Matarazzo
Castellabate, panorama

Castellabate ha ufficializzato la sua corsa per il prestigioso riconoscimento nazionale presentando il progetto Radici del mare. L’iniziativa punta a trasformare la risorsa costiera in un motore di sviluppo sostenibile, tutela ambientale e valorizzazione culturale, delineando una programmazione di lungo periodo che guarda ben oltre il 2027.

Le quattro direttrici strategiche del progetto

La proposta amministrativa si sviluppa attorno a quattro pilastri fondamentali pensati per valorizzare ogni aspetto del territorio costiero. La prima linea d’azione è dedicata a mare, ambiente e biodiversità, con un focus centrale sull’Area Marina Protetta per la salvaguardia dell’ecosistema. Il secondo asse valorizza cultura, memoria e borghi marinari, ponendo al centro i luoghi identitari della comunità. La terza direttrice riguarda archeologia, conoscenza ed esplorazione subacquea, mentre la quarta punta su innovazione, formazione e blue economy per generare nuove opportunità occupazionali e di crescita per le future generazioni.

Leggi anche:

Poste Italiane a Villammare: al via i lavori del Progetto Polis per i servizi PA
Scuola media Santa Croce: finiti i lavori di efficientamento, rientri in classe a Sapri
Erosione a Ascea, Codici denuncia il fallimento delle barriere

Un’eredità concreta per il territorio cilentano

L’obiettivo dell’amministrazione non si limita alla competizione per il titolo, ma mira alla realizzazione di opere di pubblica utilità e interventi di alto profilo culturale e scientifico. Attraverso la tutela attiva della biodiversità e la promozione delle tradizioni locali, il piano intende garantire una fruizione duratura del patrimonio marittimo.

“La candidatura a Capitale del Mare 2027 rappresenta per Castellabate un’importante opportunità per valorizzare ancora di più il legame con la nostra risorsa più significativa e trasformarlo in una leva concreta di tutela, conoscenza e sviluppo sostenibile”, dichiara il sindaco Marco Rizzo. “Con Radici del Mare vogliamo raccontare la nostra identità, ma soprattutto costruire un progetto capace di lasciare un’eredità concreta sul territorio, che vada anche oltre alla semplice candidatura. Il nostro obiettivo è proteggere e valorizzare il patrimonio marittimo di Castellabate, creando nuove opportunità per la comunità e per le future generazioni”.

Segui InfoCilento su Google Aggiungilo tra le tue fonti preferite

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.