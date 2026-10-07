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Scuola media Santa Croce: finiti i lavori di efficientamento, rientri in classe a Sapri

Completati gli interventi di efficientamento energetico alla scuola media Santa Croce di Sapri. Studenti di nuovo in aula al mattino dopo i doppi turni.

Di:
Maria Emilia Cobucci
Scuola media Santa Croce: finiti i lavori di efficientamento, rientri in classe a Sapri

Gli studenti della scuola media dell’Istituto Comprensivo Santa Croce di Sapri sono tornati regolarmente in aula negli orari tradizionali. Si sono infatti conclusi nei tempi previsti gli interventi di ristrutturazione ed efficientamento energetico che avevano interessato l’edificio scolastico nelle scorse settimane, mettendo fine alla fase di riorganizzazione logistica che aveva reso necessari i turni diurni alternati.

Interventi strutturali e sostenibilità nell’istituto

I lavori svolti all’interno del plesso scolastico hanno consentito un ammodernamento profondo dell’edificio sul piano del risparmio energetico e del comfort ambientale. Nel dettaglio, le opere hanno riguardato la sostituzione integrale dei vecchi infissi, l’installazione di un cappotto termico sulle pareti esterne, la messa in opera di un nuovo impianto di condizionamento dell’aria e la tinteggiatura completa degli ambienti interni.

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L’operazione si è conclusa con il rispetto delle tempistiche preannunciate alla vigilia dell’anno scolastico, evidenziando una chiusura del cantiere persino in anticipo rispetto alle tabelle di marcia del cronoprogramma generale. Le attività tecniche sono state coordinate dall’Ufficio Tecnico Comunale, mentre le opere sono state realizzate dalla Ditta Cestari.

Le parole del sindaco e il superamento dei doppi turni

L’esecuzione del cantiere aveva sollevato dibattiti e proteste della comunità locale a causa delle criticità gestionali legate all’orario scolastico. Per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza, gli alunni della scuola media avevano dovuto frequentare le lezioni durante le ore pomeridiane tramite il sistema dei doppi turni. Con il termine degli interventi la didattica è potuta riprendere regolarmente al mattino.

Il sindaco di Sapri, Antonio Gentile, ha commentato il raggiungimento dell’obiettivo sottolineando il valore strategico delle opere pubbliche destinate all’istruzione:

“Per completare e valorizzare al meglio l’offerta scolastica del nostro comune, a breve le attività si sposteranno presso la scuola media dell’Istituto Dante Alighieri. Un’edilizia scolastica moderna, efficiente e sicura è la base per il futuro dei nostri ragazzi. Continuamo a investire nella scuola”.

Il piano degli interventi sull’edilizia scolastica locale

L’ultimazione del cantiere al plesso Santa Croce rappresenta un tassello di un programma più ampio riservato alle strutture educative del territorio comunalare. L’Amministrazione ha già programmato l’avvio della fase successiva del piano di riqualificazione, che vedrà l’apertura di nuovi cantieri presso la scuola media dell’Istituto Dante Alighieri con l’obiettivo di adeguare gli standard ambientali e di sicurezza dell’intero patrimonio scolastico cittadino.

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