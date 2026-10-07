Attualità

Poste Italiane a Villammare: al via i lavori del Progetto Polis per i servizi PA

L'ufficio postale di Villammare si rinnova con il Progetto Polis. Attivo un ufficio mobile in via della Repubblica per garantire la continuità dei servizi

Di:
Ernesto Rocco
Poste Italiane

I cittadini della frazione marinara di Vibonati vedranno presto trasformato il proprio presidio postale in uno sportello unico per la Pubblica Amministrazione. Poste Italiane ha infatti avviato gli interventi di ammodernamento dell’ufficio postale di Villammare nell’ambito del Progetto Polis. L’iniziativa, ideata per i comuni con popolazione inferiore ai 15mila abitanti, punta a ridurre il divario digitale, promuovere la coesione sociale ed economica del Paese e rendere immediato l’accesso ai documenti amministrativi essenziali senza dover raggiungere i centri più grandi.

I nuovi servizi digitali della Pubblica Amministrazione in sede

Al termine dei lavori di ristrutturazione, la sede di Villammare offrirà un’ampia gamma di prestazioni digitali attualmente erogate da diversi enti pubblici. I residenti potranno richiedere direttamente allo sportello i certificati anagrafici e di stato civile, le prassi relative alle prestazioni Inps, l’assegnazione del codice fiscale per i neonati e numerose altre pratiche documentali. L’intervento mira a migliorare il livello complessivo di accoglienza, l’efficienza operativa e la fruibilità della struttura.

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Ufficio postale mobile e orari di apertura durante i cantieri

Per ridurre al minimo i disagi alla cittadinanza ed evitare interruzioni nell’operatività quotidiana, Poste Italiane ha predisposto una struttura temporanea su ruote. Per tutta la durata dei lavori, i servizi saranno garantiti da un ufficio postale mobile posizionato in via della Repubblica. Lo sportello temporaneo rispetterà i seguenti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.45, mentre il sabato sarà operativo dalle ore 8.20 fino alle 12.45.

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