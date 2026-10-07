Futani lancia “L’Ora del caffè”: progetto tra ricordi, musica e tradizioni

Il Comune di Futani ha ufficialmente aperto una manifestazione d’interesse rivolta alla cittadinanza per valutare la fattibilità dell’iniziativa denominata “Ora del caffè”, ideata come uno spazio dedicato all’accoglienza, alla socializzazione e alla condivisione dei ricordi. L’ente locale mira a coinvolgere in particolar modo gli anziani del borgo, definiti autentici «custodi della memoria del nostro paese», creando un momento d’incontro formale e comunitario per valorizzare il patrimonio immateriale locale.

Per partecipare alla fase preliminare e manifestare la propria adesione c’è tempo fino al 20 ottobre.

Un percorso dedicato alla memoria e alla comunità

L’iniziativa nasce con l’intento di promuovere un viaggio nei ricordi attraverso la voce di chi ha vissuto la storia del territorio. L’obiettivo principale è contrastare la solitudine, stimolare il confronto generazionale e riannodare i fili delle tradizioni popolari, offrendo un punto di riferimento inclusivo per la vita sociale del paese.

L’esperienza dell’“Ora del caffè” intende unire il valore del racconto orale alla convivialià, trasformando le testimonianze individuali in un patrimonio collettivo per l’intera comunità di Futani.

Musica, racconti e ricette d’un tempo: le attività previste

Il programma ipotizzato dall’amministrazione comunale per ciascun appuntamento prevede un’ampia varietà di momenti aggregativi:

Musica e attività ricreative per animare gli incontri;

per animare gli incontri; Conversazioni e confronti guidati su aneddoti, usanze e vicende storiche locali;

su aneddoti, usanze e vicende storiche locali; Condivisione delle ricette di una volta, per riscoprire e preservare i sapori della tradizione culinaria locale.

Come aderire all’iniziativa entro il 20 ottobre

Gli interessati a prendere parte al progetto o a richiedere informazioni su questa prima fase esplorativa possono presentare la propria adesione presso gli uffici comunali di Futani entro e non oltre la data limite del 20 ottobre. L’esito della manifestazione d’interesse consentirà all’amministrazione di definire il calendario e le modalità operative degli incontri.