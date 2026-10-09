Cronaca

Dora Lagreca, 5 anni fa la tragedia: resta il mistero sulla sua morte

Cinque anni dalla morte di Dora Lagreca a Potenza: il punto sulle indagini, i dubbi della famiglia e i nodi ancora da sciogliere

Di:
Erminio Cioffi
Dora Lagreca Vallo di Diano

Sono trascorsi cinque anni dalla morte di Dora Lagreca, la trentenne originaria di Montesano sulla Marcellana precipitata dal balcone di un appartamento situato in via Giura, a Potenza, nella notte tra l’8 e il 9 ottobre 2021.

Quella sera Dora era rientrata a casa insieme al fidanzato, unico indagato nel procedimento penale in corso, dopo aver trascorso alcune ore all’interno di un locale della zona.

Leggi anche:

Fondi Regione Campania per la viabilità: nuovi fondi per il Cilento
Vallo di Diano in lutto: due operai muoiono nello stesso giorno
Sassano, sopralluogo del governatore Fico alla vasca Cappuccini

Le richieste di archiviazione e l’opposizione della famiglia

La Procura della Repubblica di Potenza ha chiesto per tre volte l’archiviazione del procedimento. Le istanze, tuttavia, sono state respinte dal Giudice per le Indagini Preliminari, anche alla luce delle opposizioni formalmente presentate dai legali della famiglia Lagreca.

Nel corso dell’articolata inchiesta sono stati effettuati diversi accertamenti tecnici, tra cui una complessa perizia informatica eseguita sul telefono dell’indagato. L’attenzione degli investigatori si è concentrata in modo particolare sul recupero di dati e file cancellati dal dispositivo successivamente alla morte di Dora.

Le perizie sulla caduta e i dubbi ancora da sciogliere

Le consulenze tecniche incentrate sulla dinamica della caduta hanno evidenziato elementi di particolare rilevanza: secondo le ricostruzioni peritali, la giovane sarebbe precipitata seguendo una traiettoria quasi verticale e con il volto rivolto verso il muro, senza che siano emerse evidenze di una spinta o di uno slancio. Si tratta di un quadro complesso che continua a rendere difficile l’esatta ricostruzione di quanto accaduto.

Oltre ai rilievi fisici, restano aperti diversi interrogativi legati ad alcuni contenuti digitali acquisiti agli atti.

A cinque anni di distanza, la morte di Dora Lagreca continua a interrogare la giustizia e la comunità locale. Saranno i successivi accertamenti e le imminenti decisioni della magistratura a stabilire la presenza di eventuali responsabilità e a ricostruire con certezza la dinamica di quella notte in via Giura. Per la famiglia, nel frattempo, restano immutati il dolore per la scomparsa e la ricerca della verità.

Segui InfoCilento su Google Aggiungilo tra le tue fonti preferite

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.