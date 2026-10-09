Dora Lagreca, 5 anni fa la tragedia: resta il mistero sulla sua morte

Sono trascorsi cinque anni dalla morte di Dora Lagreca, la trentenne originaria di Montesano sulla Marcellana precipitata dal balcone di un appartamento situato in via Giura, a Potenza, nella notte tra l’8 e il 9 ottobre 2021.

Quella sera Dora era rientrata a casa insieme al fidanzato, unico indagato nel procedimento penale in corso, dopo aver trascorso alcune ore all’interno di un locale della zona.

Le richieste di archiviazione e l’opposizione della famiglia

La Procura della Repubblica di Potenza ha chiesto per tre volte l’archiviazione del procedimento. Le istanze, tuttavia, sono state respinte dal Giudice per le Indagini Preliminari, anche alla luce delle opposizioni formalmente presentate dai legali della famiglia Lagreca.

Nel corso dell’articolata inchiesta sono stati effettuati diversi accertamenti tecnici, tra cui una complessa perizia informatica eseguita sul telefono dell’indagato. L’attenzione degli investigatori si è concentrata in modo particolare sul recupero di dati e file cancellati dal dispositivo successivamente alla morte di Dora.

Le perizie sulla caduta e i dubbi ancora da sciogliere

Le consulenze tecniche incentrate sulla dinamica della caduta hanno evidenziato elementi di particolare rilevanza: secondo le ricostruzioni peritali, la giovane sarebbe precipitata seguendo una traiettoria quasi verticale e con il volto rivolto verso il muro, senza che siano emerse evidenze di una spinta o di uno slancio. Si tratta di un quadro complesso che continua a rendere difficile l’esatta ricostruzione di quanto accaduto.

Oltre ai rilievi fisici, restano aperti diversi interrogativi legati ad alcuni contenuti digitali acquisiti agli atti.

A cinque anni di distanza, la morte di Dora Lagreca continua a interrogare la giustizia e la comunità locale. Saranno i successivi accertamenti e le imminenti decisioni della magistratura a stabilire la presenza di eventuali responsabilità e a ricostruire con certezza la dinamica di quella notte in via Giura. Per la famiglia, nel frattempo, restano immutati il dolore per la scomparsa e la ricerca della verità.