Sassano, sopralluogo del governatore Fico alla vasca Cappuccini

Il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha compiuto una tappa a Sassano nel corso della sua visita istituzionale nel Vallo di Diano. Il governatore ha raggiunto la vasca Cappuccini, dove ha incontrato Beniamino Curcio, presidente del Consorzio di Bonifica Vallo di Diano e Tanagro, insieme ai tecnici impegnati nei cantieri dell’area.

Al centro del sopralluogo vi sono i lavori di messa in sicurezza e rifunzionalizzazione della struttura, finanziati dalla Regione Campania con un investimento di circa un milione di euro. L’intervento pianificato prevede la rimozione dei sedimenti accumulati nel corso degli anni e la sistemazione degli argini, con l’obiettivo primario di potenziare la sicurezza idraulica dell’intero territorio circostante.

La proposta per la ciclovia del Tanagro e la valorizzazione turistica

Nel corso dell’incontro è stata inoltre illustrata al presidente Fico la proposta progettuale denominata “Ciclovia del Tanagro – Un paesaggio da percorrere”. L’iniziativa mira a trasformare il fiume in una risorsa strategica non solo per la tutela ambientale, ma anche per la promozione turistica locale.

Tra le idee al vaglio figurano il completamento del percorso ciclabile fino a Pertosa, la riqualificazione dell’area delle cicogne a Sala Consilina, la realizzazione di un museo della bonifica all’interno dell’ex casello idraulico di Cappuccini e la creazione di nuovi itinerari naturalistici lungo il corso d’acqua. Il presidente Fico ha manifestato vivo interesse sia per gli interventi di mitigazione del rischio in corso sia per le prospettive di sviluppo territoriale presentate.