Sassano: incidente sul lavoro nell’avellinese, muore 56enne

Sassano è sotto choc per la morte di Pietro Pellegrino, 56 anni, deceduto oggi in seguito a un grave incidente sul lavoro avvenuto nell’Avellinese. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle autorità, l’uomo è precipitato da alcuni metri mentre era impegnato in attività di installazione. Una caduta che non gli ha lasciato scampo.

I soccorritori intervenuti sul posto hanno tentato di prestargli assistenza, ma ogni tentativo di salvargli la vita si è rivelato purtroppo inutile.

Gli accertamenti delle Forze dell’Ordine

La dinamica dell’incidente e le cause che hanno determinato la caduta sono ora oggetto degli accertamenti da parte delle Forze dell’Ordine, chiamate a ricostruire con precisione quanto accaduto.

Il dolore della comunità di Sassano

La notizia della tragedia ha raggiunto rapidamente Sassano, lasciando sgomenta un’intera comunità. Pietro Pellegrino era infatti molto conosciuto e stimato.

Il precedente

Solo qualche ora fa, la notizia di un altro grave incidente sul lavoro avvenuto nel beneventano ha scosso la comunità di Montesano sulla Marcellana, a perdere la vita un 46enne.