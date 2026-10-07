Cronaca

Sassano: incidente sul lavoro nell’avellinese, muore 56enne

L'uomo è precipitato da diversi metri durante interventi di installazione. Comunità in lutto per la scomparsa del 56enne, molto stimato e conosciuto

Di:
Erminio Cioffi
Tragedia a Laurino, donna di 48 anni trovata senza vita

Sassano è sotto choc per la morte di Pietro Pellegrino, 56 anni, deceduto oggi in seguito a un grave incidente sul lavoro avvenuto nell’Avellinese. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle autorità, l’uomo è precipitato da alcuni metri mentre era impegnato in attività di installazione. Una caduta che non gli ha lasciato scampo.

I soccorritori intervenuti sul posto hanno tentato di prestargli assistenza, ma ogni tentativo di salvargli la vita si è rivelato purtroppo inutile.

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Gli accertamenti delle Forze dell’Ordine

La dinamica dell’incidente e le cause che hanno determinato la caduta sono ora oggetto degli accertamenti da parte delle Forze dell’Ordine, chiamate a ricostruire con precisione quanto accaduto.

Il dolore della comunità di Sassano

La notizia della tragedia ha raggiunto rapidamente Sassano, lasciando sgomenta un’intera comunità. Pietro Pellegrino era infatti molto conosciuto e stimato.

Il precedente

Solo qualche ora fa, la notizia di un altro grave incidente sul lavoro avvenuto nel beneventano ha scosso la comunità di Montesano sulla Marcellana, a perdere la vita un 46enne.

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