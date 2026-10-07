Cronaca

Tragedia sull’A2 a Campagna: 39enne perde la vita nello schianto

Incidente mortale sull'A2 a Campagna: per la morte di Lorenzo Tammone indagini in corso della polizia stradale e della Procura di Salerno.

Di:
Antonio Elia
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Proseguono le indagini per il tragico incidente mortale avvenuto lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, nel territorio comunale di Campagna. Un uomo di 39 anni, Lorenzo Tammone, originario di Villa d’Agri in provincia di Potenza, ha perso la vita in uno scontro che ha coinvolto un’automobile e un mezzo pesante. Le autorità competenti hanno avviato tutti gli accertamenti necessari per chiarire l’esatta dinamica dei fatti, mentre la Procura della Repubblica di Salerno coordina le indagini affidate agli agenti della polizia stradale di Eboli.

La dinamica dello schianto e i rilievi in corso

Il sinistro si è verificato nel pomeriggio di martedì lungo il tratto autostradale. Secondo una prima ricostruzione al vaglio degli inquirenti, l’utilitaria a bordo della quale viaggiava la vittima avrebbe tamponato violentemente un autoarticolato per poi terminare la propria corsa contro il guardrail. L’impatto non ha lasciato scampo al trentanovenne, deceduto a causa delle gravi ferite riportate.

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Sul posto sono tempestivamente intervenuti i soccorritori e gli agenti della polizia stradale. I veicoli coinvolti, sia l’automobile sia il mezzo pesante, sono stati posti sotto sequestro per consentire le verifiche tecniche del caso. Tra le ipotesi investigative al momento al vaglio della polizia stradale non si esclude che la conducente possa aver avuto un colpo di sonno alla guida dell’utilitaria.

Indagini coordinate dalla procura e accertamenti medico-legali

La posizione della compagna della vittima, che si trovava al volante della vettura al momento dell’impatto ed è rimasta illesa, è attualmente al centro dell’attenzione giudiziaria: la donna risulta indagata per omicidio stradale. Nel frattempo, un’altra persona è rimasta ferita in modo non grave ed è stata ricoverata in ospedale per le cure del caso.

Il sostituto procuratore titolare del fascicolo ha disposto il trasferimento della salma di Lorenzo Tammone presso l’obitorio dell’ospedale di Eboli. Nei prossimi giorni verrà eseguito l’esame autoptico, un passaggio fondamentale non soltanto per stabilire con esattezza le cause del decesso ma anche per fornire elementi determinanti alla ricostruzione complessiva della tragedia stradale.

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