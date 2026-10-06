Dal salernitano a Chicago: il Liceo Confalonieri al Columbus Day

L’Orchestra del Liceo Musicale “T. Confalonieri” di Campagna si prepara a vivere una prestigiosa trasferta internazionale. Dal 7 al 14 ottobre, la formazione giovanile volerà negli Stati Uniti per rappresentare l’Italia e la Campania alla settantaquattresima edizione del Columbus Day di Chicago, un appuntamento storico che unisce le comunità oltreoceano nel segno della cultura e della tradizione italiana.

Un ponte musicale tra Campagna e Chicago

Il progetto nasce dalla sinergia tra Ron Onesti, Presidente del Joint Civic Committee of Italian Americans, Jovita Strutzel e Kent Kerns di BMO Tooling. Questa collaborazione crea un autentico legame tra la cittadina salernitana e la metropoli americana, unendo idealmente due storie distinte attraverso il linguaggio universale dei suoni.

La formazione, ribattezzata affettuosamente “Avengers” dal direttore Luciano Marchetta, vedrà la partecipazione straordinaria del violinista e Cavaliere d’Italia Daniele Gibboni. Il maestro si esibirà proponendo virtuosismi sul tema del tradizionale “Yankee Doodle”, brano storico della cultura statunitense le cui origini risalgono all’epoca coloniale. Il programma artistico arricchirà le celebrazioni anche grazie all’esibizione del tenore Francesco Napoletano e del pianista Antonio Di Marco, affiancati dall’IC Palatucci con il Maestro Vito Busillo.

Il programma ufficiale e le tappe istituzionali

La delegazione campana sarà guidata dal Dirigente Scolastico Gianpiero Cerone e dalla docente di lingua inglese Mina Magliano, incaricata delle pubbliche relazioni. Il calendario degli appuntamenti prenderà il via mercoledì 8 ottobre con il “Giorno della Scuola” presso la Notre Dame High School di Chicago, dove gli studenti italiani condivideranno una mattinata di lezioni e musica con i coetanei americani.

Il giorno successivo sarà dedicato alle istituzioni, con la Cerimonia dell’Alzabandiera nel centro cittadino, il ricevimento ufficiale in Municipio alla presenza del Sindaco Brandon Johnson e lo scambio dei gagliardetti con i giovani dell’Interact di Campagna e del Rotary Club di Chicago. Venerdì l’Orchestra si esibirà in occasione delle celebrazioni per Santa Francesca Cabrini, anticipando la proiezione della pellicola “Cabrini” alla presenza dell’attrice Cristiana Dell’Anna. Il fine settimana culminerà sabato con il Gran Gala del Presidente e domenica con la partecipazione alla storica sfilata del Columbus Day, guidata dalla Piccola Banda e dalle Majorettes del Confalonieri.