Incidente Atena Lucana, indagato per omissione di soccorso

C’è una denuncia per omissione di soccorso nell’inchiesta sull’incidente stradale avvenuto domenica sera lungo la Strada Statale 19, nel territorio di Atena Lucana. A finire nei guai è un uomo di Sala Consilina che, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, si trovava alla guida di una terza vettura presente sul posto al momento del violento impatto tra le due auto coinvolte nello schianto. La sua automobile, però, non è rimasta coinvolta nella collisione e il conducente non si è fermato per prestare assistenza alle persone ferite.

L’identificazione grazie alle telecamere

A ricostruire la dinamica sono i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina e dell’Aliquota Radiomobile. Determinanti, nell’attività investigativa, anche le immagini delle telecamere presenti nella zona. Attraverso i filmati i militari sono riusciti a risalire alla presenza della terza vettura e successivamente a identificare il conducente, che è stato denunciato all’autorità giudiziaria per omissione di soccorso.

Il bilancio del violento impatto

L’incidente aveva provocato il ferimento di quattro persone. Una giovane di Atena Lucana, che viaggiava su una delle due auto, ha riportato le conseguenze più serie ed è stata trasferita in ospedale a Salerno. Feriti anche i tre componenti di una famiglia che viaggiavano sull’altra vettura, una Porsche che, dopo l’impatto, si è ribaltata più volte. Le indagini dei carabinieri proseguono per chiarire ogni aspetto dell’accaduto e ricostruire con precisione la dinamica dello scontro.