Cilento

Doppio incidente ad Agropoli: traffico nel caos e un ferito

Mattinata di disagi ad Agropoli per due incidenti stradali in località Frascinelle e via Dante Alighieri: un ferito e disagi alla circolazione.

Di:
Carmela Di Marco
Doppio incidente ad Agropoli: traffico nel caos e un ferito

Due incidenti stradali avvenuti a distanza di un’ora l’uno dall’altro ad Agropoli. Gli episodi hanno provocato danni materiali ai veicoli coinvolti e rallentamenti alla circolazione, richiedendo il tempestivo intervento dei soccorritori e delle forze dell’ordine.

Il primo impatto in località Frascinelle

Il primo episodio si è verificato intorno alle ore 8 in località Frascinelle. Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità competenti, due veicoli sono entrati in collisione. Tra i mezzi coinvolti figura una minicar, che ha riportato ingenti danni a seguito dell’urto violento. Nonostante la gravità apparente dei danni materiali subiti dalla vettura di cilindrata ridotta, gli occupanti a bordo sono rimasti miracolosamente illesi, scongiurando conseguenze sanitarie peggiori.

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Il secondo sinistro in via Dante Alighieri

Una situazione più complessa si è registrata intorno alle ore 9 lungo via Dante Alighieri, nel tratto compreso tra la stazione ferroviaria e la località Madonna del Carmine. In questo secondo incidente la dinamica ha visto il coinvolgimento diretto di tre autovetture. L’impatto multiplo ha reso necessario l’intervento immediato dei sanitari del 118 giunti sul posto con un’ambulanza. Una persona rimasta ferita nel sinistro è stata assistita dal personale medico e trasferita per i controlli del caso; fortunatamente, i bollettini medici escludono condizioni di salute gravi o rischiosi per la vita.

Rallentamenti e ripercussioni sulla circolazione

I due eventi ravvicinati hanno inevitabilmente generato forti ripercussioni sulla mobilità urbana locale. In via Dante Alighieri e lungo le direttrici di collegamento verso la stazione ferroviaria si sono registrati lunghe code e rallentamenti significativi della circolazione veicolare durante l’orario di punta. La situazione è tornata progressivamente alla normalità solo dopo la rimozione dei mezzi incidentati e la conclusione delle operazioni di rilievo e messa in sicurezza della carreggiata.

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