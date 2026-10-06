Palinuro, sequestrato camping abusivo di 8.000 mq in area protetta

Un’intera struttura turistico-ricettiva adibita a campeggio, estesa per circa 8.000 metri quadri in una zona di elevato pregio paesaggistico a Palinuro, nel comune di Centola, è stata sottoposta a un decreto di sequestro preventivo. L’operazione è stata eseguita dai militari del Reparto Carabinieri Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania. Il provvedimento arriva dopo i controlli estivi che avevano già portato al blocco di otto case mobili in corso di installazione abusiva.

Le indagini e la mancanza di autorizzazioni urbanistiche

Il nuovo provvedimento restrittivo rappresenta lo sviluppo delle attività investigative condotte dalla polizia giudiziaria su impulso della Procura. Gli accertamenti tecnici, svolti in collaborazione con gli uffici competenti del Comune di Centola, hanno evidenziato criticità strutturali profonde. Dalle verifiche è emerso che il complesso turistico era privo, fin dall’origine, di qualsiasi titolo abilitativo di natura urbanistica e paesaggistica.

Gli inquirenti hanno riscontrato l’assenza delle autorizzazioni necessarie per l’esercizio dell’attività ricettiva, per l’occupazione del suolo demaniale marittimo e per la gestione dello smaltimento di rifiuti liquidi e fanghi. La struttura sorgeva a breve distanza dalla battigia, inserita all’interno di un contesto costiero di particolare rilevanza protetto dal Piano Territoriale Paesistico Cilento Costiero.

I precedenti e gli sviluppi giudiziari

Il blitz dei Carabinieri Parco si inserisce in una più ampia strategia di monitoraggio della fascia costiera. Già nel mese di luglio, all’interno dello stesso campeggio, erano scattati i sigilli per otto case mobili che si stavano montando abusivamente, complete di allacciamenti fognari e idrici non autorizzati.

Come specificato dalla Procura della Repubblica guidata da Francesco Rotondo, «il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari ed i provvedimenti emessi saranno oggetto di valutazione nel corso del giudizio», garantendo così il principio costituzionale della presunzione di innocenza per le parti coinvolte.