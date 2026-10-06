Cronaca

Vallo di Diano, aggredisce moglie e figlio minorenne: denunciato

Un uomo è stato denunciato dai carabinieri di Sala Consilina dopo aver aggredito la moglie e il figlio minorenne. Allontanato dalla casa familiare.

Di:
Erminio Cioffi
Vallo di Diano, aggredisce moglie e figlio minorenne: denunciato

Ancora un episodio di violenza tra le mura domestiche nel Vallo di Diano. Un uomo è stato denunciato dai carabinieri dopo aver aggredito la moglie e il figlio minorenne.

L’episodio si è verificato in un comune del comprensorio, dove è stato necessario l’intervento dei militari della Compagnia dei Carabinieri di Sala Consilina.

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La ricostruzione dei fatti

Secondo quanto ricostruito, l’uomo, di origine est-europea, avrebbe avuto un comportamento violento nei confronti della moglie e del figlio. La situazione ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per mettere in sicurezza i familiari e riportare la calma.

L’intervento dei carabinieri a Sala Consilina

All’arrivo dei carabinieri, l’uomo si sarebbe chiuso all’interno dell’abitazione, rendendo inizialmente difficoltoso l’accesso. I militari, dopo diversi tentativi, sono riusciti a farsi aprire la porta. L’uomo è apparso in stato di alterazione, probabilmente anche a causa dell’assunzione di alcol.

Allontanamento dalla casa e denuncia

Per consentire ai familiari di rientrare nell’abitazione in condizioni di sicurezza, è stato disposto l’allontanamento dell’uomo dalla casa. Nei suoi confronti è scattata la denuncia.

Gli accertamenti della Procura di Lagonegro

La vicenda è ora all’attenzione della Procura della Repubblica di Lagonegro, che coordina gli accertamenti per ricostruire con precisione l’accaduto e valutare eventuali ulteriori provvedimenti.

Un fenomeno che richiede ripetuti interventi

Quello registrato nelle scorse ore è l’ennesimo intervento delle forze dell’ordine per episodi di violenza in ambito familiare nel Vallo di Diano. Un fenomeno che, anche nelle ultime settimane, ha richiesto più volte l’intervento dei carabinieri.

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