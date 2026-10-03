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“Domenica al Museo”: parchi archeologici e musei gratis in provincia di Salerno, ecco la guida completa

Domenica 4 ottobre torna la Domenica al Museo: scopri tutti i musei e parchi archeologici statali gratis in provincia di Salerno e nel Cilento

Di:
Roberta Foccillo
Paestum

L’appuntamento mensile con la cultura promosso dal Ministero della Cultura torna domani, domenica 4 ottobre 2026. L’iniziativa Domenica al Museo consente l’accesso gratuito a musei, monumenti e parchi archeologici statali su tutto il territorio nazionale. In provincia di Salerno, l’evento coinvolge un patrimonio che va dal Cilento al Vallo di Diano, passando per la Piana del Sele e l’Agro Nocerino-Sarnese, offrendo a residenti e turisti un viaggio senza biglietto d’ingresso nella storia e nell’arte locale.

Per agevolare gli spostamenti tra i principali poli archeologici del Cilento, sarà attivo il servizio navetta gratuito “Paestum & Velia on the road”, studiato per collegare agevolmente le due aree monumentali durante l’intera giornata.

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L’elenco dei luoghi da visitare in ordine alfabetico

Di seguito l’elenco dei siti archeologici e museali statali aderenti all’iniziativa nella provincia di Salerno, ordinati alfabeticamente per facilitare la consultazione:

  1. Certosa di San Lorenzo — Padula
  2. Museo archeologico nazionale della Valle del Sarno — Sarno
  3. Museo archeologico nazionale di Eboli — Eboli
  4. Museo archeologico nazionale di Pontecagnano e Parco archeologico di Pontecagnano — Pontecagnano Faiano
  5. Museo archeologico nazionale di Sala Consilina — Sala Consilina
  6. Parchi archeologici di Paestum e Velia – Area archeologica di Velia — Ascea
  7. Parchi archeologici di Paestum e Velia – Museo e area archeologica di Paestum — Capaccio Paestum
  8. Parchi archeologici di Paestum e Velia – Museo archeologico nazionale — Capaccio Paestum
  9. Parco archeologico urbano dell’antica Picentia — Pontecagnano Faiano
  10. Parco archeologico urbano dell’antica Volcei — Buccino
  11. Teatro romano di Sarno — Sarno

Informazioni utili per organizzare la visita

Considerata la grande affluenza prevista per le giornate ad accesso libero, si consiglia di pianificare gli spostamenti con anticipo.

Per l’accesso ad alcuni siti ad alto flusso di visitatori o per la partecipazione a visite guidate speciali, potrebbe essere necessaria la prenotazione online preventiva o il ritiro anticipato di un titolo d’ingresso in biglietteria. Gli orari di apertura e le modalità d’accesso aggiornate per ciascuna struttura sono consultabili sui canali ufficiali del Ministero della Cultura o sui portali web dei singoli parchi archeologici.

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