Tragedia sul lavoro in provincia di Benevento: muore 46enne di Montesano sulla Marcellana

Tragedia sul lavoro questa mattina ad Apollosa, in provincia di Benevento. A perdere la vita è stato un operaio di 46 anni, A.S., originario di Montesano sulla Marcellana.

La dinamica dell’incidente edile ad Apollosa

L’uomo era impegnato in alcuni lavori edili all’interno di un’azienda locale quando si è verificato l’incidente. Secondo una prima ricostruzione, tuttora al vaglio degli investigatori, il 46enne stava lavorando alla realizzazione di un muro di contenimento quando, per cause ancora da accertare, la struttura ha improvvisamente ceduto. Il crollo non gli ha lasciato scampo: l’operaio è stato travolto e schiacciato dal peso dei detriti.

I soccorsi del 118 e i rilievi dei Carabinieri

L’allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono giunti tempestivamente i soccorritori della Croce Rossa, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile: i sanitari hanno potuto soltanto constatare il decesso dell’uomo.

Sul luogo del dramma sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Benevento e i tecnici dell’ASL competente per avviare i rilievi di rito. Spetterà alle indagini della Magistratura chiarire le cause esatte del cedimento ed effettuare le verifiche sul rispetto delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro