Sanità nel Vallo di Diano: inaugurata la Bottega di Comunità a Monte San Giacomo

È stata inaugurata questa mattina a Monte San Giacomo la nuova Bottega di Comunità, un presidio di prossimità destinato a rafforzare i servizi sanitari e assistenziali sul territorio del Vallo di Diano.

La struttura, realizzata nella sede di Viale Hoboken, nasce con l’obiettivo di avvicinare la sanità ai cittadini, soprattutto nelle aree interne, offrendo prestazioni che fino a oggi richiedevano spostamenti verso altri centri.

Le autorità presenti al taglio del nastro

All’inaugurazione hanno partecipato il Direttore Generale dell’ASL Salerno, Gennaro Sosto, il consigliere regionale Corrado Matera, il Vescovo della Diocesi di Teggiano-Policastro, Monsignor Antonio De Luca, e il Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, insieme agli amministratori locali, agli operatori sanitari e ai rappresentanti delle istituzioni.

Un hub integrato per la medicina territoriale

La Bottega di Comunità si presenta come un vero e proprio hub integrato al servizio della medicina territoriale.

All’interno della struttura saranno disponibili numerose prestazioni infermieristiche e diagnostiche:

Terapia iniettiva e rilevazione dei parametri vitali;

Medicazioni semplici e complesse;

Gestione di stomie e cateteri;

Elettrocardiogramma (ECG), spirometrie, Holter cardiaci e pressori;

Prelievi ematici.

È previsto, inoltre, un programma di giornate dedicate agli screening e un importante servizio di consulenza e informazione sulla prevenzione, sulla cura e sul mantenimento dell’autonomia.

Specialistica e telemedicina per le aree interne

Particolarmente significativa è la presenza di un Centro Hub specialistico, che vedrà operativi professionisti in:

Diabetologia;

Cardiologia;

Pneumologia;

Neurologia;

Geriatria.

I medici saranno disponibili sia per visite in presenza sia attraverso servizi di telemedicina. Un modello innovativo che punta a ridurre le distanze tra cittadini e servizi sanitari, garantendo una maggiore equità nell’accesso alle cure.

Un investimento per la sanità di prossimità

La Bottega di Comunità di Monte San Giacomo rappresenta un investimento concreto sulla sanità territoriale e sulle aree interne, con l’obiettivo di costruire una rete di assistenza più vicina, semplice e accessibile.

Un presidio pensato soprattutto per rispondere ai bisogni quotidiani delle persone e per riportare il cittadino al centro del sistema sanitario.