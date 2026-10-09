Furto di sigarette da un’auto a Padula: individuati e denunciati i presunti responsabili

Hanno forzato un’auto in sosta per svuotarla del suo prezioso carico: diversi pacchi di sigarette custoditi all’interno dell’abitacolo. Il colpo messo a segno nel territorio comunale di Padula, nel Vallo di Diano, si è però concluso in poco tempo con l’individuazione dei presunti responsabili grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri della Stazione locale.

La ricostruzione del furto e le indagini dei Carabinieri

L’episodio si è verificato nell’area cittadina di Padula, dove i malviventi hanno preso di mira un’autovettura parcheggiata, riuscendo a forzare gli accessi del veicolo e ad asportare rapidamente le stecche di bionde riposte all’interno.

A seguito della denuncia, i militari dell’Arma della Stazione di Padula hanno avviato una serrata attività investigativa. Attraverso la ricostruzione della dinamica dei fatti e la raccolta di elementi informativi utili, i Carabinieri sono riusciti a risalire in breve tempo all’identità dei presunti autori del raid.

Denunciati i presunti autori: scatta la proposta di foglio di via

I soggetti individuati dalle forze dell’ordine, risultati essere provenienti dal Napoletano, sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica competente per il reato di furto aggravato.

Oltre alla denuncia a piede libero, per rafforzare la sicurezza del territorio ed evitare il reiterarsi di episodi analoghi nel Vallo di Diano, nei confronti dei presunti responsabili è stata avanzata formale proposta per l’applicazione del divieto di ritorno nel Comune di Padula (foglio di via obbligatorio).