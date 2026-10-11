Serie D, la Gelbison cade ad Anagni: 3-1 per i padroni di casa

Trasferta amara per la Gelbison allenata da mister Agovino. Allo stadio “Del Bianco” di Anagni, i rossoblù incassano la seconda sconfitta consecutiva in campionato, dopo la parentesi positiva registrata in Coppa Italia. I padroni di casa del Città di Anagni si impongono per 3-1: le prime due reti arrivano nella prima frazione di gioco con Laziz e Di Vico, mentre Follo chiude i conti nella ripresa.

In virtù di questo risultato, il club cilentano rimane fermo a quota 7 punti in classifica. Nel prossimo turno di Serie D, la squadra sarà impegnata tra le mura amiche contro l’Ossesse.

La cronaca del match: dominio laziale e rigore nel finale per i rossoblù

Mister Agovino, squalificato per l’occasione, schiera dal primo minuto Grillo tra i pali, protetto dalla linea difensiva composta da Zona, Viscomi e Darboe. A centrocampo agiscono Uliano, Chironi, Kosovan e Santoro, mentre il tridente d’attacco è formato da Lagzir, Simeri e Balla.

Mister Galluzzo risponde schierando Aceto in porta; Alfano, Laziz, Pralini e Iurgens in difesa; De Crescenzo, Vasco e La Piccirella a centrocampo; Maurizi, Di Vico e Cosimi nel reparto offensivo.

La gara si sblocca al 12′: sono i padroni di casa a passare in vantaggio grazie alla rete di Adam Laziz. Il raddoppio biancorosso arriva al 36′ con la firma di Francesco Di Vico.

Nella ripresa l’Anagni mantiene il controllo del gioco. Al 10′ del secondo tempo, il neoentrato Davide Follo sigla la terza rete per i suoi, portando il punteggio sul 3-0. Al 42′ della seconda frazione di gioco la Gelbison accorcia le distanze su calcio di rigore, trasformato da Kosovan. Il match si chiude così sul definitivo 3-1 in favore del Città di Anagni.