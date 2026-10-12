Serie C - Serie D

Gelbison, De Sanzo pronto al ritorno in panchina: raggiunto l’accordo con il presidente Puglisi

Cambio in panchina per la Gelbison: Fabio De Sanzo vicino alla firma con il club rossoblù. Con lui atteso anche il ritorno di Nicolò Pascuccio.

Di:
Ernesto Rocco
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La Gelbison si prepara a un nuovo cambio di guida tecnica con un volto già noto all’ambiente vallese. Fabio De Sanzo è pronto a sedersi nuovamente sulla panchina della formazione rossoblù dopo aver raggiunto un accordo di massima con il presidente Maurizio Puglisi. La società di Vallo della Lucania punta così sull’esperienza dell’allenatore calabrese per dare un cambio di marcia alla stagione, affidando la conduzione della squadra a un profilo che conosce già da vicino le dinamiche del club e del territorio.

Il profilo di Fabio De Sanzo e i precedenti a Vallo della Lucania

Per il tecnico di Castrovillari si tratta di un ritorno a Vallo della Lucania. De Sanzo aveva già guidato la Gelbison durante il campionato di Serie C nella stagione 2022/2023, subentrando in corsa all’esonerato Gianluca Esposito. Quella prima parentesi si era poi conclusa nel febbraio del 2023 con un sollevamento dall’incarico arrivato all’indomani della sconfitta esterna contro il Messina.

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Nel corso dell’attuale annata calcistica, l’allenatore calabrese ha iniziato la stagione alla guida della Fidelis Andria, esperienza giunta al termine lo scorso 22 settembre con l’interruzione del rapporto contrattuale. Il suo ritorno in rossoblù rappresenta una scelta orientata sulla continuità tattica e sulla conoscenza della categoria.

Lo scenario societario e l’ipotesi del ritorno di Pascuccio

L’arrivo di De Sanzo potrebbe non essere l’unica novità nell’organigramma del club cilentano. Contestualmente alla definizione dell’accordo con il nuovo allenatore, la dirigenza guidata dal presidente Puglisi sta lavorando per riassettare la struttura sportiva.

Insieme al tecnico calabrese si prospetta infatti anche il rientro nei quadri societari di Nicolò Pascuccio, figura esperta della realtà della Gelbison e vicina a riassumere un ruolo ancora più operativo all’interno del club come da. L’ufficializzazione di entrambi gli ingaggi è attesa nelle prossime ore per consentire alla nuova guida tecnica di dirigere i primi allenamenti.

Questo pomeriggio i vallesi avevano esonerato Massimo Agovino.

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