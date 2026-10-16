Vallo della Lucania: la Gelbison torna al “Morra”: domenica arriva l’Ossese

Dopo anni di attesa, lo stadio “Giovanni Morra” di Vallo della Lucania si prepara a riaprire le sue porte per ospitare le partite casalinghe della Gelbison. Domenica 11 ottobre, alle ore 15.00, la squadra guidata dal presidente Puglisi tornerà nello storico impianto, oggi completamente rinnovato, per la sfida contro i sardi dell’Ossese, valida per l’ottava giornata del campionato di Serie D. Nei giorni scorsi sono riprese le attività sul nuovo terreno di gioco: ad allenarsi, oltre alla prima squadra, sono stati anche i ragazzi del settore giovanile e le atlete della formazione femminile.

Un simbolo di aggregazione per Vallo della Lucania

La riapertura dell’impianto rappresenta un momento di grande rilevanza per l’intera comunità di Vallo della Lucania. Lo stadio “Morra” costituisce infatti non soltanto la casa della Gelbison, ma anche un fondamentale punto di riferimento sociale e aggregativo per i tanti giovani del territorio. Non ha nascosto la propria emozione il consigliere comunale Vincenzo Puglia, presente agli allenamenti della squadra e intervenuto ai nostri microfoni: «Ci siamo, finalmente siamo nel nostro fortino, qui a Vallo, al Morra. Speriamo che sia una domenica di festa e, soprattutto, che coincida con il ritorno della Gelbison alla vittoria».

I prossimi interventi di restyling e ammodernamento

Il restyling dello stadio non si concluderà con questa prima fase di riapertura. È infatti previsto un ulteriore e consistente finanziamento destinato a nuovi interventi di ammodernamento, tra cui la realizzazione della sala stampa e l’ampliamento dei settori destinati agli spettatori attraverso la costruzione di una nuova tribuna. I lavori previsti verranno realizzati senza intaccare il regolare svolgimento delle gare interne di campionato.