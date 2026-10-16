Elisa Cilento trionfa ad Ascea Marina: è lei Miss Dieta Mediterranea 2026

Piazza Europa ad Ascea Marina ha fatto da cornice alla tappa conclusiva della ventitreesima edizione del concorso di bellezza Miss Cilento 2026. A conquistare l’ambito titolo di Miss Dieta Mediterranea 2026 è stata la quindicenne Elisa Cilento, residente a Casal Velino Marina e giunta in finale con la fascia di Miss Acciaroli.

La manifestazione, curata dalla Lino’s Production e presentata da Chiara Bertolini (già Miss Cilento 2018), rappresenta un appuntamento consolidato per la promozione dei giovani talenti del territorio cilentano. Elisa Cilento, studentessa del Liceo delle Scienze Umane “Parmenide” di Vallo della Lucania, è alta 1,75 metri, ha occhi e capelli castani e coltiva con determinazione l’ambizione di affermarsi nel mondo della moda e della fotografia, affiancando alle sue passioni la musica e l’attività fisica.

Su di lei si è espresso il patron del concorso e talent scout Lino Miraldi, che ha sottolineato: «Elisa è un mix perfetto di bellezza, eleganza e amore per la moda».

Moda e valorizzazione del territorio: la missione del concorso

Il concorso Miss Cilento, Vallo di Diano e Alburni prosegue da oltre vent’anni un percorso volto ad abbinare l’estetica delle partecipanti alla promozione delle tradizioni, degli usi e delle risorse culturali locali. L’assegnazione della fascia dedicata alla Dieta Mediterranea si inserisce in questo progetto editoriale e sociale, volto a sensibilizzare le giovani generazioni sull’importanza delle tipicità territoriali.

L’evento punta a trasformare le sfilate in un veicolo di comunicazione positiva, unendo l’aspirazione professionale delle giovani partecipanti – che vedono nelle passerelle una concreta opportunità di crescita – alla narrazione delle eccellenze del Cilento.

La Dieta Mediterranea come modello di salute e patrimonio scientifico

L’intitolazione della fascia richiama direttamente il regime alimentare mediterraneo, fiore all’occhiello della tradizione culinaria cilentana e riconosciuto da quindici anni come Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità dall’Unesco.

Oltre al suo valore culturale, il modello alimentare mediterraneo è ampiamente sostenuto dalla comunità scientifica per i suoi benefici sulla salute:

Prevenzione patologica: contribuisce alla protezione dalle malattie cardiovascolari e dal rischio Oncologico.

Benessere sistemico: supporta il controllo della pressione arteriosa e l’attenuazione dell’invecchiamento cerebrale.

Benefici per i giovani: recenti evidenze scientifiche indicano come l’adozione regolare di questo stile nutrizionale favorisca un maggiore apporto di micronutrienti essenziali, come ferro e cromo nel sangue, aiutando a prevenire carenze nutrizionali diffuse tra le giovani donne.

Attraverso la combinazione tra spettacolarità e messaggi educativi, la kermesse ribadisce il valore della consapevolezza alimentare, individuando nella Dieta Mediterranea il modello di nutrizione più corretto e salutare da trasmettere ai giovani.