Attualità

Valle dell’Angelo, frana in località Festolaro: strada chiusa al traffico

Caduta massi a Valle dell’Angelo dopo i temporali: chiusa la strada per Festolaro. Il Comune è al lavoro per la riapertura

Di:
Alessandra Pazzanese
Valle dell’Angelo, frana in località Festolaro: strada chiusa al traffico

Chiusura temporanea al traffico per la strada che conduce in località Festolaro, nel territorio comunale di Valle dell’Angelo. Il provvedimento si è reso necessario a causa della caduta di massi e pietrisco, finiti sulla carreggiata a seguito degli ultimi violenti fenomeni temporaleschi che hanno colpito la zona.

La segnalazione dei cittadini e il sopralluogo della Polizia Municipale

L’allarme è scattato grazie alle segnalazioni di passanti e residenti, che hanno prontamente informato l’Ufficio di Polizia Municipale. Sul posto è intervenuto per un primo sopralluogo il Maresciallo Capo Floriano D’Andrea, che ha constatato la criticità della situazione e ha attivato i protocolli d’ufficio, relazionando tempestivamente al Sindaco Salvatore Iannuzzi, alla Giunta Comunale e all’Ufficio Tecnico.

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Interventi in corso per il ripristino della viabilità

L’amministrazione comunale e i tecnici sono al lavoro per mettere in sicurezza l’area interessata dallo smottamento. Sono stati già predisposti tutti gli interventi necessari per rimuovere i detriti dalla sede stradale e garantire il ripristino del transito nel minor tempo possibile.

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