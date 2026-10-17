Peregrinatio Mariae nel Cilento: la Madonna di Novi Velia in visita nelle comunità

La Diocesi di Vallo della Lucania si appresta a vivere un appuntamento di straordinaria rilevanza spirituale e comunitaria con l’avvio della “Peregrinatio Mariae”. La venerata statua della Madonna del Sacro Monte di Novi Velia, uno dei simboli mariani più amati e venerati del Cilento e dell’intera Campania, lascerà la sua abituale dimora per fare visita alle diverse parrocchie del territorio diocesano, offrendo ai fedeli un’occasione di preghiera e raccoglimento diffuso.

Il trasferimento dell’effigie e le misure di sicurezza

Per garantire la massima tutela dell’opera e la sicurezza durante gli spostamenti su gomma, la sacra effigie è stata temporaneamente rimossa dal Santuario sul Monte Gelbison e trasferita presso l’episcopio di Vallo della Lucania. Questa operazione preliminare si è resa necessaria per consentire l’ancoraggio e la stabilizzazione della statua sul mezzo di trasporto appositamente allestito per l’itinerario.

La partenza e la prima tappa a Sacco

L’inizio ufficiale del viaggio è fissato per sabato 18 ottobre, con la partenza del corteo dall’episcopio di Vallo della Lucania prevista per le ore 15:00. La prima tappa dell’itinerario spirituale sarà il comune di Sacco. Lungo il tragitto che collegherà le varie località, i parroci e i residenti dei paesi attraversati si raduneranno per brevi momenti di preghiera al passaggio del corteo, con la possibilità di scortare la statua fino alla chiesa di destinazione.

Il messaggio della Diocesi per i fedeli

L’iniziativa intende rafforzare i legami comunitari e la secolare devozione che unisce i centri del Cilento al culto della Vergine del Monte Sacro. A rimarcare il valore dell’evento sono gli stessi organizzatori attraverso una nota ufficiale: “Viviamo con sentimenti di fede e di autentica devozione verso la Beata Vergine Maria affinché ci custodisca e accompagni il nostro pellegrinaggio terreno”. La presenza della statua nei singoli centri abitati rappresenterà un momento di forte coesione sociale e religiosa per l’intero comprensorio. Clicca qui per il calendario completo.