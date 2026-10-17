Attualità

Castellabate vuole gestire Villa Matarazzo: svolta per il turismo

Il Consiglio comunale approva all'unanimità l'avvio delle trattative con l'Ente Parco per la gestione integrata di Villa Matarazzo a Castellabate

Di:
Ernesto Rocco
Villa Matarazzo

Un passo fondamentale verso la valorizzazione di uno dei luoghi simbolo di Castellabate. Il Consiglio comunale, nella seduta ordinaria di ieri, ha approvato all’unanimità la proposta dell’Amministrazione comunale di avviare le trattative con l’Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. L’obiettivo è costruire un percorso condiviso che consenta al Comune di assumere la gestione complessiva e integrata dell’intero compendio di Villa Matarazzo.

Un progetto ambizioso per il rilancio del patrimonio locale

L’iniziativa non si limita alla semplice conduzione dell’immobile, ma comprende i numerosi spazi immersi nel polmone verde della frazione Santa Maria: dall’acquario al museo, dagli spazi espositivi fino ai parcheggi e ai terreni adiacenti. Si tratta di un patrimonio strategico con rilevanti potenzialità culturali, turistiche ed educative. L’Amministrazione guidata dal sindaco Marco Rizzo mira a trasformare Villa Matarazzo in un polo di riferimento per Castellabate, capace di ospitare eventi, attività didattiche e iniziative di promozione territoriale. La struttura punta a diventare un attrattore fruibile durante tutto l’anno, contribuendo alla destagionalizzazione dei flussi turistici.

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Tavolo tecnico con l’Ente Parco e prospettive future

Per concretizzare il piano, l’Ente locale intende promuovere un tavolo tecnico-istituzionale con l’Ente Parco per definire ruoli, responsabilità e modalità operative della gestione condivisa. L’unanimità espressa dal Consiglio comunale rappresenta un segnale politico forte a sostegno dell’operazione, pensata per generare un impatto economico e sociale positivo sull’intero comprensorio del Cilento. La trattativa istituzionale proseguirà nelle prossime settimane per giungere a un accordo definitivo in tempi brevi.

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