Notte di fuoco a Capaccio Paestum: auto avvolte dalle fiamme

Momenti di paura nella notte a Capaccio Paestum dove, a ridosso della Strada Statale 18, tra località Ponte Barizzo e Sabatella, due automobili (una Smart Forfour e una Wolskwagen Polo) di proprietà di due immigrati marocchini, sono state avvolte dalle fiamme. Le vetture si trovavano parcheggiate nei pressi di alcune abitazioni quando, improvvisamente, è divampato il rogo che ha allarmato i residenti della zona.

L’intervento dei Vigili del Fuoco e della Guardia di Finanza

Sul posto sono tempestivamente intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Agropoli, che hanno provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l’intera area interessata. Insieme ai caschi rossi sono giunti anche gli uomini della Guardia di Finanza, che hanno presidiato il perimetro e monitorato la circolazione stradale per evitare ulteriori pericoli.

Indagini in corso per chiarire l’origine del rogo

Resta ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. Gli inquirenti dovranno accertare se l’incendio sia partito accidentalmente da uno dei due veicoli per poi estendersi a quello vicino, oppure se si sia trattato di un gesto doloso mirato a colpire entrambe le vetture. Le indagini per ricostruire la matrice del rogo sono tuttora in corso. Resta la preoccupazione per quanto accaduto in un contesto già provato dall’agguato avvenuto ad inizio settimana ad un professionista del posto.