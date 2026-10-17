Cilento

Congresso Nazionale FISAR nel Cilento: vino, cultura e Magna Graecia ad Ascea

Ascea Marina ospita la 54ª edizione del Congresso Nazionale FISAR e il Salone dei Vini della Magna Graecia dal 23 al 25 ottobre. Programma e dettagli

Di:
Ernesto Rocco
Vino

Il Cilento si consolida come punto di riferimento per la sommellerie e la valorizzazione enogastronomica italiana. Dal 23 al 25 ottobre Ascea Marina accoglierà la 54ª edizione del Congresso Nazionale della Federazione Italiana Sommelier Albergatori Ristoratori (FISAR). L’evento, curato dalla Delegazione FISAR Salerno A.P.S., riunirà sommelier, delegati e professionisti provenienti da ogni regione per una tre giorni focalizzata su formazione, promozione del patrimonio locale e confronto associativo, intrecciando la cultura vitivinicola con le radici storiche della Magna Graecia.

Un appuntamento chiave per la sommellerie e la valorizzazione territoriale

Nata in Toscana nel 1972, la FISAR opera per diffondere la conoscenza enologica e sostenere le produzioni di qualità attraverso percorsi formativi dedicati. Il Congresso Nazionale costituisce il momento culminante della vita associativa della Federazione, coniugando approfondimenti culturali, le assemblee per la definizione degli indirizzi strategici, il rinnovo degli organi nazionali e l’attesa finale del concorso per il Miglior Sommelier dell’Anno. La scelta del territorio salernitano offre all’intero comparto agroalimentare e turistico cilentano una vetrina di primaria importanza per presentare a un pubblico specializzato le proprie risorse storiche, paesaggistiche e gastronomiche.

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Il Salone dei Vini della Magna Graecia ad Ascea Marina

In concomitanza con i lavori congressuali, la struttura Olimpia Cilento Resort & Spa di Ascea Marina ospiterà il Salone dei Vini della Magna Graecia. L’iniziativa proporrà banchi d’assaggio, masterclass guidate e percorsi sensoriali incentrati sulle produzioni vitivinicole locali e sui prodotti simbolo della Dieta Mediterranea, patrimonio culturale immateriale dell’UNESCO.

Il programma del Salone si svilupperà secondo i seguenti orari e appuntamenti:

  • Venerdì 23 ottobre: apertura alle ore 16 con i saluti istituzionali, seguita dalla prima masterclass alle ore 18 e chiusura dei banchi alle ore 19.
  • Sabato 24 ottobre: apertura dei banchi d’assaggio alle ore 11, masterclass programmate alle ore 12 e alle ore 18, chiusura prevista alle ore 19.
  • Domenica 25 ottobre: apertura alle ore 11, sessioni di masterclass alle ore 12 e alle ore 16, con conclusione dell’evento alle ore 18.

Percorsi sul territorio, concorsi e assemblea federale

L’itinerario ideato per i partecipanti include una serie di visite sul campo per approfondire la conoscenza delle tipicità campane. Nella giornata di venerdì 23 ottobre è prevista la visita al Consorzio Tutela Vini d’Irpinia. Sabato 24 ottobre il programma prosegue nel cuore del Cilento con tappe al Museo della Dieta Mediterranea, ad Acciaroli e presso il frantoio Nuovo Cilento.

La serata di sabato sarà dedicata alla fase finale del concorso per il Miglior Sommelier dell’Anno e alla tradizionale cena di gala con la cerimonia di premiazione. I lavori si concluderanno domenica 25 ottobre con l’assemblea elettiva chiamata a rinnovare le cariche degli organismi nazionali della Federazione.

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