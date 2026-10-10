Nuova caserma dei Carabinieri ad Agropoli: al via i lavori della sede

Lunedì 19 ottobre, alle ore 11:30, si terrà ad Agropoli la cerimonia ufficiale per la posa della prima pietra del primo lotto della nuova caserma del Comando Compagnia Carabinieri. L’evento vedrà la partecipazione del sindaco Roberto Mutalipassi, di componenti della giunta e del consiglio comunale, insieme a numerose autorità civili e militari del territorio. L’opera rappresenta uno snodo cruciale per l’adeguamento delle infrastrutture destinate alle forze dell’ordine e per il potenziamento del presidio di sicurezza locale.

Dettagli tecnici e struttura del nuovo impianto

La nuova sede dell’Arma sorgerà su un’area di circa 4.000 metri quadrati situata in via del Mare, a poca distanza dal presidio ospedaliero cittadino. Il progetto prevede un edificio sviluppato su due livelli che integrerà sia gli spazi dedicati alle attività operative sia le residenze per il personale militare.

Nello specifico, la ripartizione della superficie complessiva comprende:

1.100 metri quadrati destinati alla struttura operativa;

destinati alla struttura operativa; 600 metri quadrati riservati agli alloggi residenziali;

riservati agli alloggi residenziali; 225 metri quadrati adibiti alle zone servizio;

adibiti alle zone servizio; 160 metri quadrati per le camerate del personale;

per le camerate del personale; 130 metri quadrati dedicati alla zona logistica.

L’intervento complessivo, che comprende sia il primo che il secondo lotto esecutivo, richiede un investimento totale pari a 5 milioni di euro. La responsabilità del procedimento (RUP) è affidata all’architetto Gaetano Cerminara.

Le dichiarazioni dell’amministrazione comunale

L’avvio dei cantieri segna il completamento di una complessa fase amministrativa mirata ad assicurare alle forze dell’ordine spazi moderni e funzionali alle esigenze operative del territorio.

«Con la posa della prima pietra, che darà il via all’intervento della nuova sede del Comando Compagnia Carabinieri, raggiungiamo un altro importante traguardo. Un iter molto lungo quello seguito per quest’opera che vuole dare dignità ai militari dell’Arma fornendo loro una sede idonea, capiente e moderna. Un altro tassello che si aggiunge agli altri già compiuti per rafforzare la sicurezza nella nostra città. E a breve, con grande soddisfazione e orgoglio, avremo occasione di inaugurrare il nuovo Commissariato di Polizia di Stato, i cui interventi di realizzazione sono in via di ultimazione. Anche quest’ultimo un progetto ambizioso sul quale abbiamo creduto e che abbiamo portato avanti» è il commento del sindaco Roberto Mutalipassi.

L’intervento per la Compagnia dei Carabinieri si inserisce così in un piano più ampio di potenziamento della presidio territoriale, coordinato con il completamento imminente della sede del Commissariato della Polizia di Stato.