Capaccio Scalo, ubriaco in centro: era già stato espulso due volte

Gli agenti del Comando di Polizia Municipale di Capaccio Paestum hanno fermato un cittadino di nazionalità marocchina in evidente stato di manifesta ubriachezza nel centro cittadino di Capaccio Scalo. L’intervento rientra nell’ambito delle consuete attività di controllo del territorio e tutela della sicurezza urbana. L’uomo, persona già nota agli uffici delle forze dell’ordine locali, è stato condotto presso il Comando per gli accertamenti di rito.

I precedenti e le verifiche sulla posizione sul territorio

I controlli condotti dagli agenti hanno fatto emergere un quadro di reiterata inosservanza delle norme sull’immigrazione. Il soggetto risultava infatti già destinatario di due precedenti provvedimenti di espulsione e allontanamento dal territorio nazionale, emessi rispettivamente nei mesi di maggio e settembre 2026 sempre a seguito di interventi della Polizia Municipale di Capaccio Paestum. A entrambi i decreti l’uomo non aveva mai dato esecuzione.

Il coordinamento con la Questura e i rilievi fotosegnaletici

A fronte della situazione riscontrata, la Polizia Municipale ha operato in stretto coordinamento con l’Ufficio Immigrazione della Questura di Salerno per verificare in modo approfondito la posizione dello straniero in Italia. Per completare le procedure necessarie, l’attività di fotosegnalamento è stata eseguita presso la Compagnia dei Carabinieri di Agropoli.

La notifica del nuovo ordine e le implicazioni giudiziarie

L’operazione si è conclusa con la notifica di un nuovo ordine firmato dal Questore di Salerno e datato 8 ottobre 2026. Attraverso questo atto, al cittadino straniero è stato intimato di lasciare il territorio dello Stato entro un termine massimo di sette giorni. L’intero svolgimento delle attività è stato tempestivamente comunicato al Pubblico Ministero di turno.

L’eventuale ulteriore inosservanza di questa misura, in assenza di un giustificato motivo e al ricorrere dei presupposti previsti dalla legge, potrà comportare un ulteriore deferimento all’Autorità Giudiziaria. L’uomo era del resto già stato denunciato due volte dalla polizia locale per non aver rispettato i decreti di espulsione precedentemente notificati.

Il presidio di sicurezza a tutela della comunità

L’operazione condotta a Capaccio Scalo si inserisce nel quadro delle attività svolte quotidiana dalla Polizia Municipale di Capaccio Paestum per garantire la sicurezza cittadina e il contrasto all’immigrazione irregolare, lavorando in sinergia con le altre Forze di Polizia territoriali e con gli uffici della Questura di Salerno.