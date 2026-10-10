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Guasto elettrico sulla Salerno-Paola: treni in ritardo e bus sostitutivi tra Pisciotta e Sapri

Problemi alla linea elettrica tra Pisciotta e Sapri: circolazione rallentata sulla Salerno-Paola con ritardi fino a 90 minuti e bus sostitutivi

Di:
Ernesto Rocco
Guasto elettrico sulla Salerno-Paola: treni in ritardo e bus sostitutivi tra Pisciotta e Sapri

I viaggiatori della linea ferroviaria Salerno-Paola stanno affrontando una mattinata di pesanti disagi a causa di un guasto alla linea di alimentazione elettrica dei treni. Il problema tecnico si è verificato nelle prime ore del mattino nel tratto compreso tra le stazioni di Pisciotta e Sapri, portando all’interruzione provvisoria del traffico ferroviario per consentire le prime verifiche e le operazioni di ripristino.

A partire dalle ore 09:00, a seguito dell’intervento sul posto dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (RFI), la circolazione dei convogli è ripresa, rimanendo tuttavia fortemente rallentata. La mobilità lungo l’asse ferroviario registra attualmente ritardi che raggiungono i 90 minuti, oltre a variazioni di percorso e cancellazioni per diversi treni in transito.

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Autobus sostitutivi e riprogrammazione dei treni

Per limitare l’impatto dei ritardi e garantire la continuità del servizio per i passeggeri bloccati lungo la tratta, le imprese ferroviarie hanno disposto la riprogrammazione dell’offerta commerciale e l’attivazione di un servizio navetta con autobus sostitutivi nel tratto maggiormente interessato dal disservizio.

Il personale d’assistenza di RFI e delle compagnie di trasporto si trova nelle stazioni principali del nodo per fornire indicazioni utili sui tempi di attesa e sulle partenze dei pullman.

Gli interventi di ripristino delle squadre RFI

I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana sono al lavoro dall’insorgere del guasto per completare la riparazione definitiva dell’infrastruttura elettrica e ripristinare la regolare fruibilità della linea. L’evoluzione della situazione resta monitorata costantemente e ulteriori aggiornamenti sullo stato della circolazione verranno forniti nelle prossime ore attraverso i canali ufficiali di informazione sulla mobilità.

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