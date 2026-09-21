Autunno nel Cilento più selvaggio: cinque borghi e oasi segrete da scoprire lontano da tutto

Il primo giorno d’autunno porta con sé il profumo della terra umida, i colori caldi che iniziano a infiammare i crinali e il silenzio rigenerante dei nostri borghi interni. Quando i flussi del turismo balneare si spengono definitivamente, il territorio salernitano svela la sua anima più autentica e nascosta. Per chi ama viaggiare fuori dai circuiti commerciali, abbiamo selezionato cinque luoghi di nicchia tra Cilento e Vallo di Diano, autentici rifugi di pace e bellezza selvaggia perfetti da esplorare in questa stagione.

5. Il borgo fantasma di San Severino di Centola

Arroccato su una rupe calcarea che domina a strapiombo le gole del fiume Mingardo, San Severino è uno dei borghi medievali abbandonati più affascinanti della Campania. Le antiche case in pietra, la chiesa diruta e i resti del castello si fondono con la vegetazione selvatica, creando un’atmosfera sospesa nel tempo e ideale da esplorare nelle silenziose giornate autunnali.

4. Sacco Vecchio e le Gole di Sacco

Un borgo fantasma dal fascino primordiale, incastonato nel cuore degli Alburni. Sacco Vecchio fu abbandonato in seguito a frane e eventi sismici, lasciando spazio a un agglomerato di ruderi in pietra inghiottiti dalla natura. Raggiungere questo sito attraverso i sentieri del Parco regala un’esperienza di trekking suggestiva, immersi in un silenzio che sa di storia e mistero.

3. Piaggine e le sorgenti del Calore sotto i castagni

Alle pendici del Monte Cervati, Piaggine custodisce un patrimonio naturalistico straordinario e poco battuto dal turismo di massa. In autunno, i sentieri che costeggiano i primi tratti del fiume Calore e risalgono verso le faggete si tingono di sfumature dorate, offrendo un rifugio ideale per gli amanti della quiete e del foliage più autentico.

2. Trentinara e la terrazza panoramica del Cilento autunnale

Sebbene il paese sia noto per la leggenda di Isabella e Saul, l’autunno rivela il lato più intimo dei sentieri che si diramano dal centro storico verso la rupe e i boschi sottostanti. Affacciarsi sulla spettacolare terrazza panoramica che domina il Golfo di Salerno mentre la nebbia mattutina si alza sulla Piana del Sele regala uno degli spettacoli visivi più potenti e solitari dell’intera provincia.

1. Laurino e le gole del Calore nascoste tra i monti

Adagiato ai piedi del Monte Cervati, Laurino è un borgo di origini medievali ricco di storia, vicoli stretti e portali in pietra che in autunno ritrovano una dimensione di pace profonda. Il territorio circostante custodisce angoli naturalistici di rara bellezza lungo il corso del fiume Calore, dove ponti antichi, mulini abbandonati e boschi fitti creano uno scenario perfetto per chi cerca autenticità e isolamento totale.