Attualità

Castroviejo Medal, per la prima volta un italiano: premiato l’agropolese Vincenzo Sarnicola

Per la prima volta la Castroviejo Medal, massimo premio della chirurgia corneale, va a un italiano: Vincenzo Sarnicola, di Agropoli, la riceve a New Orleans l'11 ottobre.

Di:
Carmela Di Marco
Castroviejo Medal, per la prima volta un italiano: premiato l’agropolese Vincenzo Sarnicola

Il professor Vincenzo Sarnicola, oculista originario di Agropoli, riceverà domani, 11 ottobre, a New Orleans la Castroviejo Medal, il più alto riconoscimento mondiale per la chirurgia corneale. È la prima volta che il premio viene assegnato a un medico italiano. La cerimonia si terrà durante il congresso dell’American Academy of Ophthalmology (AAO).

Che cos’è la Castroviejo Medal

Il premio è conferito dalla Cornea Society, la società mondiale della cornea, e viene assegnato ogni anno alla personalità più autorevole nel campo della cornea e del segmento anteriore dell’occhio. Porta il nome di Ramon Castroviejo, considerato il padre del moderno trapianto di cornea.

Leggi anche:

Disabilità e scuola a Capaccio Paestum: senza assistente da un mese, la denuncia del papà
Controlli della Guardia di Finanza nel Salernitano: scoperti 10 milioni di euro evasi nel settore turistico
Morigerati ospita l’Ecomuseo del Bussento: due giorni tra arte, natura e comunità

La consegna avviene nell’ambito del congresso annuale dell’AAO, il più grande appuntamento al mondo dedicato all’oculistica.

Chi è Vincenzo Sarnicola

Sarnicola dirige la Clinica degli Occhi Sarnicola di Grosseto e ha eseguito oltre 30mila interventi. Nel 2023, all’ospedale Molinette di Torino, ha operato insieme al professor Michele Reibaldi un caso considerato una prima mondiale: da due occhi non vedenti è stato ricostruito un occhio vedente.

Il medico agropolese è stato anche candidato a sindaco della città.

“L’Italia ha fatto passi da gigante”: le parole di Sarnicola

In un’intervista all’ANSA, Sarnicola ha ricordato i progressi del settore in Italia e il ruolo delle banche degli occhi:

«Credo che l’Italia abbia fatto passi da gigante nel campo dei trapianti di cornea negli ultimi trent’anni. Oggi, e già da anni, le banche degli occhi italiane raccolgono tessuti che risultano spesso in esubero rispetto alle necessità, e con generosità li esportano all’estero. Il popolo italiano si esprime con grande senso di civiltà, di altruismo e di generosità, ‘donando’».

Dal trapianto totale a quello lamellare

Il chirurgo ha poi spiegato come sono cambiate le tecniche negli ultimi tre decenni: «In questi trent’anni la chirurgia dei trapianti di cornea ha avuto un’evoluzione mininvasiva straordinaria. Non più trapianti di tutta la cornea – ha aggiunto Sarnicola – i trapianti perforanti, ma solo dello strato malato, i trapianti lamellari. I vantaggi sono enormi e l’Italia ha giocato un ruolo importantissimo».

Oggi, quindi, nella maggior parte dei casi non si sostituisce più l’intera cornea ma solo lo strato danneggiato. È un approccio meno invasivo, in cui l’Italia ha avuto un ruolo di primo piano.

Segui InfoCilento su Google Aggiungilo tra le tue fonti preferite

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.