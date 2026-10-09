Morigerati ospita l’Ecomuseo del Bussento: due giorni tra arte, natura e comunità

Morigerati si prepara a fare da cornice a un importante appuntamento di rigenerazione culturale e partecipazione collettiva. Il 17 e 18 ottobre il borgo cilentano ospiterà “L’Ecomuseo si ritrova, l’Ecomuseo si immagina”, l’evento promosso da Transluoghi – Ecomuseo del Bussento Contemporaneo. L’iniziativa, finanziata dal Ministero della Cultura e dal Programma Operativo di Azione e Coesione complementare al PON Cultura e Sviluppo (FESR 2014-2020), nasce con l’obiettivo di tracciare un bilancio dei risultati raggiunti e definire le traiettorie future del territorio insieme ad abitanti, istituzioni e visitatori.

Sabato 17 ottobre: narrazione urbana, dibattiti e valorizzazione locale

La manifestazione si aprirà ufficialmente sabato 17 ottobre alle ore 15:00 in Piazza Piano alla Porta. Dalle 15:30 alle 18:00 è in programma un itinerario guidato e plurale nel centro storico, nella sede ecomuseale e lungo le opere di land art. La camminata vedrà l’intervento di diverse figure chiave: Demetria Barra (custode dell’Oasi WWF Grotte del Bussento), le guide ecomuseali Serafina Tripodi e Anna Caiafa, lo zoologo Arnaldo Iudici (che illustrerà gli esiti della ricerca sulla fauna locale condotta tramite fototrappolaggio con Miriam Simoni) e Barbara Pierro (presidente dell’associazione chi Rom e…chi no), che porterà la testimonianza del MOSS – Ecomuseo Diffuso di Scampia.

A partire dalle ore 19:00, il sagrato della chiesa di San Demetrio ospiterà una tavola rotonda articolata in due fasi principali:

“Transluoghi: cosa ha prodotto l’Ecomuseo?” : analisi delle attività svolte e dell’impatto generato sul territorio.

: analisi delle attività svolte e dell’impatto generato sul territorio. “Quale futuro per l’Ecomuseo?”: uno spazio aperto al contributo di cittadini, operatori e amministratori, arricchito dalla partecipazione di Vincenzo Sannino e Angelika Bartholomäi dell’associazione ACARBIO.

Alle 20:00 farà seguito l’intervento di Francesco Biacca, focalizzato sul Festival dell’Ospitalità e sui modelli di turismo sostenibile e rigenerativo.

Enogastronomia cilentana e grande musica dal vivo

La dimensione conviviale e le eccellenze enogastronomiche saranno protagoniste del momento serale. I partecipanti potranno degustare le tipicità locali offerte dalle aziende Murikè, Radici, Marsicani, Terra Madre e Cellito, affiancate dai piatti preparati da L’Osteria dei Compari, Al Castello, Ustaria Rosella e Locanda Il Salice.

Il programma serale entrerà nel vivo alle ore 21:30 con il concerto del duo salernitano Tonico70 e Morfuco. Gli artisti presenteranno l’album GOLD SCHOOL III, un lavoro che fonde hip hop, funk e reggae condito da rime in dialetto per raccontare le periferie e la cultura del Sud Italia. La serata si concluderà con il DJ set a cura di BAM!.

Domenica 18 ottobre: attività per famiglie e residenze artistiche

La mattinata di domenica 18 ottobre, dalle 10:00 alle 13:00, sarà interamente dedicata ai bambini e alle famiglie con l’iniziativa “La piazza dei bambini”. Le vie del paese si trasformeranno in uno spazio ludico e di condivisione dove poter sperimentare i giochi realizzati durante le residenze artistiche dell’Ecomuseo, con la presenza dello zoologo Arnaldo Iudici.

La due giorni rappresenta il momento conclusivo di un percorso più ampio caratterizzato da diverse residenze creative attive sul territorio:

R18 – Film (dall’11 al 18 ottobre): curata dall’Associazione ZAP! per la realizzazione di un cortometraggio sul territorio del Bussento.

(dall’11 al 18 ottobre): curata dall’Associazione ZAP! per la realizzazione di un cortometraggio sul territorio del Bussento. R19 – Design per la Campagna (dal 14 al 18 ottobre): gestita dall’Associazione L@S per la creazione di strumenti utili alle aziende agricole locali.

(dal 14 al 18 ottobre): gestita dall’Associazione L@S per la creazione di strumenti utili alle aziende agricole locali. R20 e R21: residenze incentrate su gastronomia, arte, design e accoglienza, anch’esse coordinate da L@S.

I risultati di tutti i progetti di residenza saranno mostrati al pubblico in piazza durante il fine settimana. L’accesso a ciascuna appuntamento dell’evento è libero e gratuito.