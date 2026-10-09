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Omignano investe sul futuro: inaugurato il nuovo asilo nido PNRR per 30 bambini

Inaugurato a Omignano Scalo il nuovo asilo nido PNRR: 30 posti per i bambini del Cilento, sostegno della BCC Magna Grecia e gestione associata

Di:
Antonio Pagano
Omignano investe sul futuro: inaugurato il nuovo asilo nido PNRR per 30 bambini

Presso il polo scolastico di Omignano Scalo è stato inaugurato questa mattina, alla presenza della comunità scolastica e delle istituzioni locali, il nuovo asilo nido comunale. L’opera è stata realizzata grazie alle risorse del PNRR per un importo di 450 mila euro, con il fondamentale contributo della BCC Magna Grecia, che si è occupata degli interventi di sistemazione degli spazi esterni.

Si tratta di un appuntamento di grande rilievo non solo per il Comune di Omignano, ma per l’intero comprensorio cilentano. La struttura segna infatti l’avvio di un servizio essenziale per le famiglie del territorio, accogliendo fin da subito 30 bambini all’interno di ambienti ampi, sicuri e affidati a personale altamente qualificato.

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Il sindaco Mondelli: «Non un semplice edificio, ma un aiuto concreto per le famiglie»

Nel corso della cerimonia, il primo cittadino di Omignano, Raffaele Mondelli, ha espresso profonda soddisfazione per il traguardo raggiunto:

«Oggi non inauguriamo solo un edificio, ma un servizio reale: un luogo dove crescere e imparare e, allo stesso tempo, un supporto concreto per le nostre famiglie. Vogliamo che questo asilo nido sia vivo e aperto all’intero territorio.»

Una sinergia territoriale tra i Comuni di Gioi, Omignano e Salento

L’infrastruttura scolastica sarà gestita in forma associata tra i Comuni di Gioi (ente capofila), Omignano e Salento, avvalendosi del supporto operativo del Piano di Zona S8.

Come sottolineato dai rappresentanti istituzionali presenti, questa sinergia virtuosa dimostra la capacità della rete intercomunale di ottimizzare le risorse e potenziare l’offerta di servizi educativi dedicati alla prima infanzia.

Spazio al ricordo e alla prevenzione: il tributo al Maestro Adinolfi e la donazione del defibrillatore

All’interno della struttura è stato allestito uno spazio speciale intitolato alla memoria del Maestro Michele Adinolfi, figura di riferimento che ha dedicato gran parte della propria vita al mondo della scuola e della formazione locale.

A coronare la giornata di festa, un importante gesto di solidarietà e prevenzione: la famiglia Pezzuti Carbone ha donato all’asilo nido un defibrillatore semiautomatico, garantendo così una maggiore sicurezza per i piccoli ospiti, il personale e i visitatori.

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