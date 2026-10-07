Agropoli, nuove opere pubbliche: commissariato, caserma e restyling del lungomare

Nuove opere pubbliche in via di inaugurazione ad Agropoli. Ad annunciarlo è stato il sindaco Roberto Mutalipassi, ospite di “Palazzo di Città”, l’approfondimento politico di InfoCilento in onda ogni martedì alle 21:30 sul canale 79 del digitale terrestre. Le novità più imminenti riguardano il commissariato di Polizia di Stato, che entrerà a pieno regime a metà novembre.
Polo polifunzionale e sede delle forze dell’ordine
All’inizio del 2027 inaugurerà la palazzina polifunzionale di via Taverne. In merito al nuovo immobile, Mutalipassi ha precisato: «Stiamo valutando di far sì che questa struttura, oltre al comando di Polizia municipale, possa ospitare anche l’Agenzia delle Entrate e l’ufficio INPS».
Sul fronte della sicurezza, il 19 ottobre è prevista la posa della prima pietra per la nuova caserma dei Carabinieri, situata nei pressi dell’ospedale civile della città.
Progetti per la mobilità e riqualificazione della costa
Il sindaco ha inoltre annunciato che il 2027 sarà l’anno di avvio dei lavori di restyling del lungomare, intervento che comprenderà anche la realizzazione di una pista ciclabile.
L’Amministrazione comunale punta inoltre a realizzare nuovi parcheggi nell’area retrostante la frazione San Marco e ha affidato a un ingegnere l’incarico per la progettazione di un nuovo sottopasso ferroviario o per l’ampliamento di quello esistente. Infine, nei prossimi mesi verrà approvato il progetto definitivo per il restyling della spiaggia della Marina.