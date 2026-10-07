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Baseball nel Cilento: a Moio della Civitella una nuova squadra

Uno sport tutt'altro che locale prova a diffondersi nel Cilento: il Comune di Moio della Civitella sostiene l'idea di una squadra di baseball.

Di:
Luisa Monaco
Baseball nel Cilento: a Moio della Civitella una nuova squadra

Il baseball è uno sport lontano dalla tradizione cilentana, e italiana in generale, ma a Moio della Civitella potrebbe presto avere una squadra. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Enrico Gnarra, ha accolto l’iniziativa di un appassionato e ha approvato un contributo straordinario a sostegno della singolare attività.

Uno sport nuovo per il territorio

Mazza, guantone e diamante sono più familiari agli USA o al limite alle città dell’Emilia-Romagna o della Toscana che ai borghi dell’entroterra cilentano. Proprio per questo l’iniziativa si distingue: porta una disciplina di nicchia in un contesto dove il pallone è lo sport per eccellenza, e offre ai più giovani un’alternativa originale per fare movimento e stare insieme.

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La richiesta al Comune

Il passo formale è arrivato nei mesi scorsi quando Emilio Ruggiero, presidente della compagine sportiva Real Cilento, ha avviato l’iniziativa. In realtà già nei mesi precedenti sul territorio di Moio della Civitella sono stati promossi appuntamenti per far crescere il movimento del baseball e del football.

Perché l’amministrazione ha detto sì

Il Comune ha evidenziato come l’impegno sportivo della squadra coinvolga positivamente la cittadinanza. Secondo l’ente, la disciplina può diventare un veicolo di benessere psico-fisico e di educazione ai valori della lealtà e della tolleranza, oltre a dare visibilità all’intero comprensorio cilentano.

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