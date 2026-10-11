Maltempo nel Cilento: notte di lavoro per liberare strade da frane e fango

Le piogge delle ultime ore hanno provocato frane, smottamenti e allagamenti in diversi comuni del Cilento. Per tutta la notte gli operai dell’Arechi Multiservice, società della provincia di Salerno, hanno lavorato per rimuovere fango e detriti e riaprire le strade compromesse. La situazione sta tornando alla normalità, ma il monitoraggio resta costante.

Strada chiusa tra San Mauro Cilento e Pollica

Gli interventi più urgenti hanno riguardato il collegamento tra San Mauro Cilento e Pollica. La strada che unisce il comune montano alla costa era stata chiusa al traffico a causa dei materiali franati sulla carreggiata. Le squadre sono intervenute nel cuore della notte per liberare la sede stradale e ripristinare il transito in sicurezza.

Smottamenti e crolli di massi a Perdifumo e Montecorice

Criticità anche a Perdifumo e Montecorice, dove si sono registrati smottamenti e crolli di massi su alcuni tratti viari. Anche qui il personale impegnato sul campo ha rimosso detriti e materiale instabile per limitare i rischi per gli automobilisti.

Tombini saltati ad Acciaroli e Agropoli

Ad Acciaroli, frazione di Pollica, e ad Agropoli la forte pioggia ha fatto saltare i tombini in più punti, con conseguenti allagamenti delle strade. Le carreggiate sono state interessate da accumuli d’acqua che hanno reso difficoltosa la circolazione.

Corsi d’acqua sorvegliati a Ortodonico e Agnone Cilento

Sotto osservazione anche i corsi d’acqua di Ortodonico e Agnone Cilento, ingrossati dalle piene. A Ortodonico è stato necessario un intervento di soccorso per un’auto travolta dall’acqua.

Monitoraggio ancora attivo

Il quadro generale è in miglioramento e la viabilità sta tornando regolare. Resta però alta l’attenzione sul territorio: le squadre continuano a controllare le aree più esposte e i corsi d’acqua. Agli automobilisti si raccomanda prudenza nei tratti interessati dai lavori e di informarsi sulle condizioni della viabilità prima di mettersi in viaggio.