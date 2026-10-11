Attualità

Maltempo nel Cilento: notte di lavoro per liberare strade da frane e fango

Frane, smottamenti e tombini saltati nel Cilento: operai al lavoro tutta la notte tra San Mauro, Pollica e Agropoli. Viabilità in ripresa, monitoraggio attivo

Di:
Ernesto Rocco
Maltempo nel Cilento: notte di lavoro per liberare strade da frane e fango

Le piogge delle ultime ore hanno provocato frane, smottamenti e allagamenti in diversi comuni del Cilento. Per tutta la notte gli operai dell’Arechi Multiservice, società della provincia di Salerno, hanno lavorato per rimuovere fango e detriti e riaprire le strade compromesse. La situazione sta tornando alla normalità, ma il monitoraggio resta costante.

Strada chiusa tra San Mauro Cilento e Pollica

Gli interventi più urgenti hanno riguardato il collegamento tra San Mauro Cilento e Pollica. La strada che unisce il comune montano alla costa era stata chiusa al traffico a causa dei materiali franati sulla carreggiata. Le squadre sono intervenute nel cuore della notte per liberare la sede stradale e ripristinare il transito in sicurezza.

Leggi anche:

Polla, Damiano Grimaldi conquista Tu sì que vales: doppio 100% e va in finale
Maltempo nel Cilento: frane, alberi caduti e tombini saltati. Chiusa la strada San Mauro Cilento–Acciaroli
Salerno, in dieci anni persi 53mila abitanti: i comuni che si svuotano

Smottamenti e crolli di massi a Perdifumo e Montecorice

Criticità anche a Perdifumo e Montecorice, dove si sono registrati smottamenti e crolli di massi su alcuni tratti viari. Anche qui il personale impegnato sul campo ha rimosso detriti e materiale instabile per limitare i rischi per gli automobilisti.

Tombini saltati ad Acciaroli e Agropoli

Ad Acciaroli, frazione di Pollica, e ad Agropoli la forte pioggia ha fatto saltare i tombini in più punti, con conseguenti allagamenti delle strade. Le carreggiate sono state interessate da accumuli d’acqua che hanno reso difficoltosa la circolazione.

Corsi d’acqua sorvegliati a Ortodonico e Agnone Cilento

Sotto osservazione anche i corsi d’acqua di Ortodonico e Agnone Cilento, ingrossati dalle piene. A Ortodonico è stato necessario un intervento di soccorso per un’auto travolta dall’acqua.

Monitoraggio ancora attivo

Il quadro generale è in miglioramento e la viabilità sta tornando regolare. Resta però alta l’attenzione sul territorio: le squadre continuano a controllare le aree più esposte e i corsi d’acqua. Agli automobilisti si raccomanda prudenza nei tratti interessati dai lavori e di informarsi sulle condizioni della viabilità prima di mettersi in viaggio.

Segui InfoCilento su Google Aggiungilo tra le tue fonti preferite

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.