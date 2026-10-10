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Maltempo nel Cilento: frane, alberi caduti e tombini saltati. Chiusa la strada San Mauro Cilento–Acciaroli

Frana sulla strada San Mauro Cilento–Acciaroli, tombini saltati ad Agropoli e alberi caduti a Policastro: i disagi del maltempo nel Cilento e le previsioni.

Di:
Ernesto Rocco
Maltempo nel Cilento: frane, alberi caduti e tombini saltati. Chiusa la strada San Mauro Cilento–Acciaroli

L’ondata di maltempo che sta interessando il Cilento ha provocato disagi in diversi comuni del comprensorio. Tra le criticità principali figurano una frana sulla strada che collega San Mauro Cilento ad Acciaroli, frazione costiera di Pollica, tombini saltati ad Agropoli e alberi abbattuti nell’area di Policastro. Le precipitazioni proseguiranno per tutta la giornata di oggi, con un miglioramento atteso da domani.

Frana sulla strada tra San Mauro Cilento e Acciaroli

La situazione più delicata si registra lungo la via Casal Sottano di San Mauro Cilento a- Acciaroli. Terreno e detriti si sono riversati sulla carreggiata, rendendo impossibile il transito dei veicoli.

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Tombini saltati a Moia di Agropoli

Disagi anche ad Agropoli, in località Moio, dove la pressione dell’acqua ha fatto saltare alcuni tombini. I problemi maggiori si sono registrati in via Piano delle Pere, con difficoltà per la circolazione e per i residenti della zona.

Alberi caduti a Policastro e nei centri vicini

A Policastro Bussentino e nei comuni limitrofi sono intervenuti i vigili del fuoco per rimuovere alberi crollati a causa del vento e della pioggia battente, mettendo in sicurezza le aree interessate.

Allagamenti in più zone del Cilento e a Salerno

Allagamenti si sono verificati in vari punti del territorio cilentano, fortunatamente senza conseguenze gravi. Nel corso della mattinata problemi analoghi sono stati segnalati anche a Salerno, dove è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

Le previsioni: miglioramento da domani

Il maltempo continuerà a interessare l’area per l’intera giornata di oggi. Per domani è previsto un graduale miglioramento delle condizioni meteo. In presenza di allerta è consigliabile evitare spostamenti non necessari, prestare attenzione nei tratti esposti a frane o allagamenti e segnalare eventuali criticità alla Protezione civile o ai numeri di emergenza.

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